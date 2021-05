Sénégal: Kédougou - Les populations de Tomboronko réclament des emplois et plus d'achats locaux

Lors de leur marche tenue, dimanche à Mako, village situé à 42 kilomètres de la commune de Kédougou, les populations de la commune de Tomboronko ont exigé de la société minière Pmc (Pettowal mining company) plus d'emplois et d'achats locaux. Elles ont décrié un non-respect des engagements pris par la société minière en termes d'emplois et d'achats locaux. Des incriminations que rejette la société minière qui estime que 55 à 56% des emplois au sein de l'entreprise minière proviennent de la région dont la commune de Tomboronko « qui bénéficient de 75% des emplois non qualifiés » d'après le responsable des ressources humaines de Pmc.

Le coordonnateur provisoire du collectif des forces vives de la commune de Tomboronko, Balla Moussa Daffé, a confié que « c'est une marche de protestation contre la société pour un non-respect de ses engagements en termes de formation, d'emplois et d'achats locaux. Et nous disons aussi non au sondage de la commune de Tomboronko. La mise en œuvre des engagements de la société pose problème. Nous ne voulons pas de salaire misérable et nous voulons formations qualifiantes ». Pour Dr. Lamine Diallo leur porte-parole du jour, «l'emploi indirect est plus important que les emplois directs. Les producteurs locaux doivent douvent être accompagnés techniquement et financièrement. Il n'y a pas suffisamment d'emplois locaux, ni d'achats locaux. C'est un combat d'existence et nous « allons-nous arrêter là» avertit-il. Au sujet des achats locaux, à Idrissa Diallo, opérateur économique du village de Mako d'alerter : « sur la base de leurs engagements Pmc devait mettre le focus sur les achats locaux, dans la création d'emplois indirects et dans la contribution au développement d'une économie locale vivante». Mieux, «il urge d'exploiter les achats locaux de les rendre possibles. La part de la commune de Tomboronko en termes d'achats locaux par Pmc au profit des fournisseurs locaux est de moins de 30 millions" a-t-il décrié.

Interpellé sur les faits qui leur sont incriminés, le directeur général de la société minière Pmc, Hamidou Sow, a répondu : «On s'approvisionne localement. Sur 1209 emplois, plus de 600 à 700 emplois sont originaires de Kédougou. On est dans une nation, dans un État, c'est donc raisonnable. Nous faisons énormément de choses. Avec le fonds d'investissement social, nous avons fait aussi beaucoup de choses. Et la société a commencé à produire il y a juste trois ans. J'ai été surpris d'entendre que nous ne respectons pas nos engagements ». D'après le responsable des Ressources humaines de Pmc, Kassélé Traoré, qui confortant la position du directeur général de Pmc, sur 1209 travailleurs, 90% sont des Sénégalais et près de 55 à 56 % de ces Sénégalais viennent de la région de Kédougou dont 35 % de ses 90% sont issus de la commune de Tomboronko.

«L'engagement avec la communauté, c'est un accord sur des catégories d'emplois (emplois qualifiés et emplois non qualifiés). Sur les emplois non qualifiés, on avait donné l'exclusivité à la commune de Tomboronko, donc 100% des emplois non qualifiés. Mais dans nos négociations, on a retenu avec les communautés elles-mêmes, de prendre 75% de la main d'oeuvre non qualifiée dans la commune de Tomboronko et les 25 % dans les autres régions du Sénégal. Et actuellement on est à plus de 75% d'ailleurs» a-t-il confié. Amadou DIOP