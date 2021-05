Cote d'Ivoire: Déclaration de la paix mondiale d'HWPL/8e commémoration - Diagnostiquer les menaces, chercher des solutions et exhorter à la coopération pour une paix durable

La 8ème commémoration de la Déclaration de la paix mondiale de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) aura lieu en ligne le 25 mai 2021. Ce sera l'occasion de proposer une plateforme pour diagnostiquer les menaces à la paix, chercher des solutions et appeler à la coopération afin de progresser vers une paix durable à l'ère de la pandémie.

Il faut indiquer que cet événement est conçu pour commémorer l'esprit de la Déclaration de la paix mondiale proclamée devant la Porte de la paix à Séoul le 25 mai 2013.

Rappelons qu'il y a huit ans, en proclamant la Déclaration de la paix mondiale, HWPL a proposé des mesures efficaces et pratiques que toute la communauté mondiale peut mettre en œuvre pour mettre fin aux guerres et apporter la paix.

A cela, il faut ajouter la marche pour la paix à laquelle environ 30 000 jeunes du monde entier ont participé. Cette marche est devenue un symbole du mouvement international de la paix menée par les citoyens au fur et à mesure qu'elle s'est étendue à chaque continent et pays.

Au cours de cette commémoration, des discussions sont engagées sur la base de la déclaration, de l'initiative citoyenne de paix et des moyens de coopération mutuelle. Et ce, pour surmonter les éléments inquiétants tels que la haine, les différends, le malentendu et la rupture de communication, auxquels la communauté internationale fait face à l'ère de la pandémie de Covid-19 en faveur de la coexistence et de l'harmonie de toute l'humanité. Il faut noter que cette commémoration sera accompagnée par le groupe international de la jeunesse pour la paix et le groupe international des femmes pour la paix, qui ont construit un réseau mondial pour la paix avec HWPL.

C'est le lieu de noter que le 25 mai 2013 est le jour où Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) a été créé et que la Déclaration de la paix mondiale rédigée par le président Man Hee Lee d'HWPL a été proclamée. Dans cette déclaration, le président Lee propose un cadre principal de coopération internationale pour la paix mondiale, tel que la participation des dirigeants à l'élaboration d'un droit international pour la paix, l'établissement d'une solidarité internationale pour la paix menée par la société civile que les femmes et les jeunes représentent, et le soutien des médias en faveur des activités de paix, etc.

L'événement ce de mardi 25 mai 2021, va aborder des problèmes tels que la haine envers un groupe spécifique, l'aggravation du fossé éducatif, le changement climatique rapide, la détérioration des normes économiques et sociales, les violations des droits de l'homme, la violence dans le cyberespace, les conflits religieux et ethniques.

Pour HWPL, la réalisation et les résultats de l'initiative de développement de la paix dans chaque pays et région qui seront présentés lors de l'événement dépendent de la participation et de l'engagement des membres de la société.

L'ONG internationale pour la paix, HWPL est enregistrée au Département de la Communication Globale de l'ONU et dotée d'un statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC de l'ONU. Elle œuvre depuis 2013 pour parvenir à la paix mondiale.