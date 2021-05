Cote d'Ivoire: Après les violences à Abobo - Kandia Camara échange avec une délégation ministérielle du Niger

La rencontre s'est déroulée le dimanche 23 mai, dans la salle des mariages de la mairie d'Abobo.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a échangé avec une délégation nigérienne conduite le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Alkache Alhada. Cette rencontre fait suite aux violences survenues le mercredi dernier dans certaines communes d'Abidjan dont Abobo.

Kandia Camara s'est félicité de la venue des émissaires du Président nigérien, Mohamed Bazoum, à Abidjan. « Nous regrettons sincèrement ce qui s'est passé du fait des réseaux sociaux avec les fake news », s'est-elle indignée, soulignant que la communauté nigérienne est un peuple sans histoire. « Peuple travailleur, les Nigériens respectent les lois et les coutumes de la Côte d'Ivoire et nous avons toujours vécu en parfaite harmonie », a déclaré Kandia Camara.

C'est pourquoi, a poursuivi le ministre d'Etat, quand ce malheureux incident s'est produit, le Président de la République, Alassane Ouattara, bien qu'étant hors du pays, a donné des instructions pour que les auteurs soient appréhendés et traduits devant les tribunaux. « Fort heureusement, la personne à la base de cet évènement a été appréhende, condamnée à 5 ans de prison ferme avec une amende de 2 millions de Fcfa », s'est réjouie, la premier responsable de la diplomatie ivoirienne. « Vous pouvez compter sur Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus ni à Abobo ni partout en Côte d'Ivoire.

Elle a surtout félicité le Président nigérien et son gouvernement qui ont mis en œuvre pour éviter aux Ivoiriens vivant au Niger, des représailles.

Pour sa part, le chef de la délégation nigérienne, Alkache Alhada, a remercié Kandia Camara pour ses paroles fortes et réconfortantes. « Notre réconfort est d'autant plus grand qu'à la suite des évènements qui se sont déroulés, la réaction des autorités ivoiriennes a été très forte », dit-il. Avant de souligner que c'est cette promptitude qui amener le Président nigérien à dépêcher une délégation en terre ivoirienne, afin d'exprimer sa reconnaissance au Président de la République, au gouvernement et au peuple ivoirien.

Il a également exprimé sa reconnaissance aux autorités préfectorales et policières pour les dispositions prises pour sécuriser le peuple nigérien. Alkache Alhada a exhorté ses compatriotes à respecter les lois ivoiriennes pour la paix et la cohésion sociale.

A la fin de la rencontre Kandia Camara, en compagnie de la délégation nigérienne s'est rendue à Abobo-Té, Cocoservice dans la commune d'Abobo, à la grande mosquée de haoussabougou (Macaci) et à Bromakoté, dans la commune d'Adjamé pour exprimer la compassion du gouvernement et apporter assistance aux victimes de cet incident.