Cote d'Ivoire: Refonte du système éducatif - Dr André Déazon propose la création d'un Conseil national de l'éducation/formation

Dr André Déazon a animé une conférence sur le défi du système éducatif en Côte d'Ivoire, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

« Travailler pour une performance du système éducatif ». Telle est la contribution que Dr André Déazon veut apporter à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce sens, il a animé une conférence le samedi 22 mai 2021, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Au cours de laquelle, il a fait plusieurs propositions en vue de la refonte dudit système. Au nombre de celles-ci, la création d'un Conseil national de l'éducation/formation (Cnef). Car pour lui, pour développer n'importe quelle société, il faut miser sur l'éducation. « Si l'éducation n'est pas à la place qui lui revient, il n'y aura jamais de développement », affirme-t-il.

Le Conseil national de l'éducation, détaille Dr Déazon, sera un instrument scientifique qui aura une fonction de veille. A cet effet, il sera chargé du contrôle et du suivi du système au niveau de ses performances scientifiques. Il se chargera par ailleurs de la mémorisation des acquis. Ce sera non seulement un laboratoire qui s'occupera des formations, des travaux scientifiques et des innovations. Mais aussi un organe qui donnera à l'école ivoirienne son identité. C'est une structure permanente où vont travailler des experts. Le choix des membres, dit-il, relève des compétences du Président de la République et du ministre de l'Education nationale. La qualité de l'instrument dépendra de la qualité des experts qui auront été choisis.

Le Conseil national de l'éducation/formation, une fois mise sur pied, favorisera une transformation en profondeur de tout le système. Toutefois, au dire du conférencier, cette refonte du système devra commencer nécessairement par le primaire qui est la source.

« Le Système Lmd suspendu à l'enseignement supérieur n'est pas conforme à la nature du système éducatif ivoirien. Qui part du primaire jusqu'au supérieur et qui fonctionne comme un fleuve dont la source est le primaire. On ne peut pas modifier le dernier tiers d'un fleuve en laissant tomber la source qui est l'origine des problèmes. Si l'on veut dépolluer le système éducatif. Il faut le dépolluer dans sa totalité. Cette position a rencontré l'adhésion du Président de la République qui a demandé une rénovation en profondeur du système éducatif », soutient-il.

Dans cette rénovation, Dr Déazon soutient en outre qu'il faudrait une autre approche pédagogique. Dans la mesure où selon lui, sans pédagogie, l'école se transforme en un centre d'information. Il propose dans ce cadre, la pédagogie capacitaire. Cette forme de pédagogie qui permettra aux élèves d'être autonomes et indépendants.

« Sans la capacité, la compétence ne peut s'exercer. C'est la capacité qui nous rend autonome et indépendant. A quelle condition, nous pouvons former les enfants pour qu'ils soient capables, autonomes et indépendants ? Quel savoir faut-il utiliser pour rendre les élèves autonomes et indépendants ? C'est ce savoir-là qui est formulée par la pédagogie capacitaire », répond-t-il. Avant d'ajouter que : « L'école doit être en mesure d'entrainer les enfants dans cette direction ».

André Déazon est un enseignant-chercheur à la retraite. Il était en fonction à l'Institut de recherche d'enseignement et d'expérimentation en pédagogie à l'Ufr des sciences de l'homme et de la société à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il est titulaire d'un doctorat 3è cycle en informatique appliquée aux sciences de l'éducation obtenue à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Il est aussi titulaire d'un doctorat thèse unique en indicamétrie. Il a à son actif plusieurs ouvrages dont « La pédagogie capacitaire : la science pédagogique exigée par l'éducation » parue à Abidjan aux éditions universitaires de Côte d'Ivoire (Educi) en 2016.

Notons que la conférence était organisée autour du thème : « Le défi de l'éducation en Côte d'Ivoire ».