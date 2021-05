Afrique de l'Ouest: Banque mondiale - Le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, en visite au Sahel

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, entamera demain son premier voyage officiel, depuis sa prise de fonction en juillet 2020. Cette visite qui aura lieu du 25 mai au 3 juin 2021, le conduira respectivement au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Selon un communiqué de presse, M. Diagana sera accompagné de Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale (Ifc) pour le Moyen-Orient et l'Afrique. «La délégation débutera la visite au Mali pour échanger avec les autorités gouvernementales, les partenaires du développement et des responsables des milieux d'affaires sur l'engagement du Groupe de la Banque mondiale dans le pays. Le séjour comprendra aussi la visite d'une entreprise de transformation de karité », précise la même source.

La seconde étape de cette visite sera le Burkina Faso où M. Diagana pourra faire part aux autorités burkinabè, de la volonté de la Banque mondiale de soutenir davantage les efforts du pays en matière de développement économique et social. Il rencontrera également les partenaires au développement, des représentants d'organisations de la société civile et échangera avec des élèves du Lycée scientifique de Ouagadougou.

La visite se poursuivra au Niger où le vice-président rencontrera les plus hautes autorités nigériennes, les partenaires du développement, un groupe de parlementaires, ainsi que les acteurs de la société civile. Pour apprécier l'évolution de certains des projets financés par la Banque mondiale, la délégation visitera notamment un site d'apprentissage agricole, et assistera au lancement du projet d'amélioration des apprentissages pour l'obtention de résultats dans l'éducation.

Cette visite, souligne le communiqué, intervient alors que la Banque mondiale vient de finaliser sa stratégie pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, dont les quatre objectifs visent à établir un nouveau contrat social entre les citoyens et l'Etat, œuvrer à plus d'emplois de meilleure qualité, renforcer le capital humain et améliorer la résilience climatique.

La Banque mondiale est déterminée à soutenir une reprise résiliente dans la région du Sahel avec une approche intégrée dans le cadre de l'Alliance Sahel. Cette région est une priorité absolue pour l'Association internationale de développement (Ida) - le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres. L'ambition est de renforcer et coordonner les efforts de développement et de stabilisation des pays du G5 Sahel et de les soutenir financièrement grâce à l'augmentation inédite des ressources disponibles pour cette région qui s'élèvent à 8,5 milliards de dollars de ressources Ida.