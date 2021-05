Cote d'Ivoire: Dabakala - Le 1er commissariat de police inauguré par le ministre Vagondo diomandé

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé a procédé le jeudi 20 mai 2021 à l'inauguration du tout premier commissariat de police de Dabakala dont la construction a été entièrement financée à hauteur de 44 millions de F CFA par le conseil régional du Hambol dirigé par Kalil Konaté.

Lors de l'inauguration de ce tout premier commissariat de Dabakala et en présence de son collègue des Mines, du Pétrole et des Énergies Camara Thomas, Vagondo Diomandé a souhaité une symbiose et une complicité entre les populations et le Commissaire KIUADIO qui a pris service depuis le lundi 17 mai à 7h30.

Il a fait des dons aux populations et a mis à la disposition du Commissaire un véhicule de type pick up et une moto pour lui permettre de travailler et de se mettre à leur service.

Kalil Konaté, président du conseil régional a rassuré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de ce que les populations en général et les opérateurs économiques en particulier attendaient avec impatience cet événement et que la collaboration sera des plus fraîches entre ses collaborateurs et les populations de Dabakala. " Dabakala est commune depuis 44 ans, mais c'est sous la gouvernance de SEM Alassane Ouattara que cette ville voit les premiers feux tricolores en 2018 et aujourd'hui son premier commissariat de police . Ce sont des faits!", a dit Kalil Konaté qui a équipé le commissariat en matériels informatiques et mobiliers de bureau.

Erigée en département depuis 1975 et commune de plein exercice depuis1978, c'est la première fois que la ville Dabakala abrite un commissariat pour renforcer la sécurité des personnes et des biens mais surtout accompagner le développement économique. C'est pourquoi les populations sont venues de partout pour ne pas se faire conter l'événement.

Notons qu'à l'issue de la cérémonie, le Ministre Vagondo et le Président Kalil Konaté, ont visité la cité ADO construite dans la perspective de servir à loger les fonctionnaires de police de Dabakala. Cette cité compte 30 villas de 4 pièces avec toutes les commodités.

'