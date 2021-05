Angola: Covid-19 - Plus de 800 000 personnes vaccinées en Angola

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, a annoncé, lundi, la vaccination de 824 932 personnes à ce jour.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors de la mise à jour des données sur le Covid-19 dans le pays, 650 003 personnes ont reçu la première dose, tandis que 171 929 ont reçu la deuxième dose.

Parmi les vaccinés, a-t-il ajouté, 29 855 ont été immunisés ce lundi, dont 7 838 ont reçu la première dose et 22 017 la deuxième dose.

Pour le processus de vaccination, l'Angola a déjà acheté six millions de doses de Spoutnik V et a reçu, par le biais de l'initiative Covax et du gouvernement chinois, 824 000 doses d'Astrazeneca et de Sinopharma.

Le plan de vaccination actuel prévoit de vacciner environ 15,7 millions d'Angolais de plus de 16 ans, de réduire la mortalité et le nombre de cas de Covid-19, ainsi que de permettre le retour au fonctionnement normal des activités économiques et sociales.

En Angola, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté en mars dernier.

Dans le pays, les deux premiers cas positifs de Covid-19 ont été confirmés le 21 mars 2020.

