Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Des femmes baoulé s'organisent

Mme Yao Affoué Nicaise épouse N'guessan Bi est sure d'une chose, l'amour peut venir à bout de tous les maux qui minent notre société. Alors elle se dit, pourquoi ne pas créer une association regroupant des femmes baoulé.

Originaire du centre de la Côte d'Ivoire, elle connaît mieux la mentalité de ce peuple dont elle fait partie. Par les réseaux sociaux, elle a créé un groupe WhatsApp dénommé Ékloéhoun. Ce mot baoulé veut simplement dire aimons-nous.

Elle compte sur cette chaîne d'amour de femmes baoulé pour porter son concept de l'Amour sincère comme solution pour un avenir meilleur fait de pardon, de sincérité et de paix.

Lancé depuis mars, le groupe se retrouve à près de 150 membres en moins de 2 mois. Profitant de la fête des mères, l'initiatrice du concept Ékloéhoun a invité ses sœurs afin, certes de se célébrer mais également de se connaître de visu, tous les échanges jusqu'ici se faisant par les réseaux sociaux.

Ce samedi 22 mai 2021, le groupe Ékloéhoun s'est donc retrouvé à l'espace Vivi's de la Riviéra palmeraie. En effet, sous le parrainage et la présence effective du maire de la commune de Cocody, Jean Marc Yacé, les femmes ont passé d'agréables moments. La visite surprise du ministre Allah Kouadio Rémi a donné un cachet encore plus spécial à cette fête qui regroupait des femmes baoulé mais également des dames d'autres groupes ethniques et même d'autre nationalité invitées par les membres de l'Association.

"Imaginez que cette chaîne d'amour que nous avons créée fasse tâche d'huile et que d'autres groupes ethniques suivent notre exemple"? Monsieur le maire a donné l'assurance de son soutien à cette association qui pour lui représente un canal qui pourrait permettre, à l'instar des femmes de Bassam, d'apporter la paix véritable dans notre pays car "ce que femme veut, Dieu veut". Le ministre a emboîté le pas au maire pour exprimer à quel point il honore la femme, mère ou sœur qui par essence est cet être qui "porte secours aux autres".

Une des particularité de cette manifestation a été le tirage au sort de la la Reine mère. Mme Yao Adeline dont le nom a été tiré au sort par Monsieur le maire, assurera ce rôle pendant une année. Pour cette période, elle est la mère, la conseillère des membres du groupe. La fête s'est déroulée dans une très bonne ambiance. "Il faudra organiser de plus en plus ce genre de rencontres qui nous permettent de décompresser et de repartir de bon pied", comme l'a souhaité une des participantes qui toute heureuse rentrait chez elle avec dans son sac, à l'instar de toutes les présente à cette fête, un beau complet pagne. Rendez-vous a été pris pour pâquinou....vous avez dit baoulé?