Ile Maurice: Bloqués au port, trois marins veulent regagner la terre ferme

Partis pour Durban depuis avril, trois marins sont de retour à Maurice depuis le début du mois de mai. Mais les autorités ne leur accordent toujours pas de feu vert pour regagner la terre ferme. Elles disent être au courant de leur situation sans pour autant les laisser accoster.

Ils sont allés en Afrique du Sud pour faire réparer le plaisancier d'un particulier. Et c'est en décembre qu'ils ont quitté le pays. «Les travaux ont pris du temps. Nous avons quitté Durban le 15 avril et sommes arrivés à Maurice, le 5 mai. Et en prenant en considération les mesures sanitaires imposées par les autorités, nous avons fait plus que 15 jours en mer», avance l'un des marins. En effet, selon les mesures en vigueur, il est stipulé que les bateaux venant de l'Afrique du Sud, de La Réunion, de Mayotte ou du Brésil ne peuvent entrer au port sans avoir effectué au préalable 15 jours en mer. «Notre voyage a duré 21 jours.»

En s'informant des mesures sanitaires imposées à Maurice, ils apprennent qu'un test PCR sera effectué sur les marins, une fois au port. Or, voilà déjà 40 jours depuis qu'ils sont tous les trois en mer et 19 jours devant la rade de Port-Louis. «On n'a aucune nouvelle. Pourquoi on ne peut rentrer à Maurice ? Aucune explication ne nous a été donnée», déplorent-ils.

Depuis leur arrivée, leurs faits et gestes sont épiés, affirment ces marins. «On a été escorté du Morne jusqu'à Port-Louis par un gros bateau des garde-côtes avec des spots dans la figure pour voir si on ne jetait rien. Et depuis ce jour, on est surveillé 24 heures sur 24 avec un bateau des Customs et des Coast Guards, pour voir si on ne sort pas du bateau ou si on ne jette rien à la mer.»

Les marins ont essayé de prendre contact avec le Prime Minister's Office (PMO). Au niveau du PMO, on leur a expliqué que cette situation est du ressort de la Mauritius Ports Authority (MPA). La MPA les a, elle, référés au ministère de la Santé. Des correspondances au ministre des Affaires étrangères ont aussi été envoyées, en vain. «Mais le bateau a été ravitaillé. Les autorités nous ont posé des questions par e-mail mais elles ne peuvent nous dire quand on aura le droit de rentrer.»

Sollicité, un préposé au ministère de la Santé confirme avoir déjà pris connaissance de ce cas. «Pour le moment, la MPA ne nous a pas encore donné le feu vert pour aller effectuer des tests PCR sur les trois marins. On sait juste qu'il y a des vérifications en cours»¸indique-t-on.