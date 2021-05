Angola: Le Président João Lourenço révoque des officiers généraux

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a destitué, ce lundi, six officiers généraux, après avoir écouté le Conseil national de sécurité.

La Maison civile du Président de la République déclare, dans un communiqué de presse, que les lieutenants généraux Ernesto Guerra Pires et Angelino Domingos Vieira ont été limogés, respectivement de la fonction de consultant auprès du ministre d'État et chef de la Maison de sécurité du Président de la République et secrétaire du personnel et des cadres de ces services.

Les lieutenants généraux José Manuel Felipe Fernandes et João Francisco Cristóvão ont été destitués des postes de secrétaire général de la Maison de la sécurité du Président de la République et de directeur du Cabinet du ministre d'État et chef de la Maison de sécurité du Président de la République, respectivement.

Le secrétaire à la Logistique et aux Infrastructures de la Maison de la Sécurité du Président de la République, le lieutenant-général Paulo Maria Bravo da Costa, l'assistant principal du Secrétariat aux Affaires des Organes de Renseignement et de Sécurité de l'Etat de la Maison de Sécurité du Président de la République, le brigadier José Barroso Nicolau, ont également été limogés de leurs fonctions.