Angola: BM finance l'extension du réseau de distribution d'eau à Chitato

Dundo — Cent cinquante kilomètres de réseau de distribution d'eau potable ont commencé à être construits ce lundi, dans la municipalité de Chitato, province de Lunda Norte, avec un financement de la Banque mondiale (BM).

Le contrat, d'un budget de plus de 12 millions de dollars américains, durera 24 mois et permettra 15000 nouveaux branchements à domicile dans les quartiers de Samacaca, Satxindongo, Kamaquenzo, Estufa, Taxa Barragem, Bairro Norte, Caxinde et dans le centre urbain de la ville.

Selon le président du conseil d'administration de la Société publique de distribution d'eau et de l'assainissement, André Camilo, le projet dynamisera la distribution d'eau à Chitato, renforçant les niveaux de facturation de l'entreprise.

Le projet a garanti 60 emplois directs et indirects aux jeunes locaux, un nombre qui pourrait augmenter avec l'évolution du contrat.

Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a appelé les entrepreneurs à respecter strictement les délais fixés, en tenant compte du manque d'eau dans les quartiers.

La province dispose de deux systèmes de traitement et de distribution d'eau, de 200 et 560 mètres cubes, respectivement, ainsi que d'un réservoir de 5 000 mètres cubes, pour desservir plus de 10 000 clients.

La société publique d'eau et d'assainissement de Lunda Norte compte 15 000 clients.