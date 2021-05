Madagascar: Amparafaravola - L'EMMO/NAT tombe dans une embuscade

En procédant à l'expulsion radicale d'exploitants illicites dans une carrière de béryl, les forces de l'ordre ont été attaquées. Trois arrestations ont été enregistrées.

Les exploitants miniers illicites narguent les forces de défense et de sécurité dans la carrière d'Andilana Amparafaravola. Dans la matinée d'avant hier, une centaine d'individus tenant galets et lancepierres entre leurs mains, a tendu un guet-apens aux éléments des forces de défense et de sécurité, dépêchés pour déboulonner les irréductibles dissidents qui continuent à exploiter le site malgré des expulsions manumilitari récurrentes.

Couverts de jets de pierre en tombant dans le guet-apens tendu par les assaillants, les hommes de l'État Major-Mixte Opérationnel National (emmo/nat) ont riposté. Dispersés à coups de grenades lacrymogène, les émeutiers ont battu en retraite. Trois individus ont été arrêtés lors de l'affrontement. Après l'altercation, quatre blessés ont été dénombrés dans les rangs de la foule.

La carrière théâtre de ces scènes de rébellion renferme un gisement de béryl. situé tout près d'une aire protégée, à côté du lac Aloatra, le site a suscité une grande ruée. Colonisé par une peuplade de près de quatre mille personnes, l'endroit est occupé majoritairement par des exploitants de la tribu Antandroy d'une part et sihanaka d'autre part. L'un comme l'autre, les deux camps n'ont pas d'autorisation. La cohabitation entre les deux tribus a toutefois instauré une promiscuité. Le 26 avril, un affrontement a éclaté et les forces de défense et de sécurité ont dû entrer en scène.

Insalubrité

Après cet évènement, la carrière a été fermée mais ne voulant pas se résigner à abandonner, les exploitants illicites reviennent à chaque fois à la charge et entrent de force dans le site. en infériorité numérique, les éléments des forces de l'ordre déployés sur les lieux pour sécuriser la zone ne peuvent pas faire grand-chose.

Selon les informations communiquées, quatre opérations d'expulsions ont été menées mais les exploitants n'abandonnent pas. Le plus souvent, ils s'engouffrent dans les galeries en profitant de la pénombre totale. Face à cette situation, les autorités sur place dont le gouverneur, le préfet et le député ont décidé d'adopter une solution radicale pour mettre fin à ces intempestifs retours en zone. samedi, des éléments de l'emmo/nat leur ont prêté main forte.

Après l'assainissement, les personnes qui se trouvaient encore dans les tunnels pendant l'intervention en étaient sorties sporadiquement. La situation est sous contrôle d'après les informations recueillies. Les autorités locales indiquent que les individus qui y trouvaient leur gagne-pain ne payaient aucune taxe.