Madagascar: Infrastructures - Désenclavement de la RNT 19

La région Boeny figure parmi les huit régions qui bénéficient de la dotation des engins, offerts par le Président de la république.

Le matériel destiné à la réalisation du projet présidentiel dans la construction de 200 km de route par an est arrivé à Mahajanga depuis le 20 mai dernier. Le matériel logistique comprend cinq engins à savoir une machine niveleuse, un bulldozer chargeur, un compacteur à rouleau ainsi qu'un camion citerne. Pour le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga cet objectif pourrait être dépassé.

« Nous pourrons augmenter la performance et atteindre les 250 à 300 km par an, vu les moyens matériels. Nous sommes reconnaissants au président de la République. Nous avons décidé de commencer les travaux sur l'axe Katsepy-Mitsinjo et Soalala et le projet pourrait s'étendre jusqu'à Besalampy. Les districts concernés par ces projets participeront aux dépenses car un engin dépense 100 litres de carburant par jour. La région Boeny participe aussi aux divers frais », a déclaré le Gouverneur.

Hier, les engins ont été acheminés vers Katsepy pour la réalisation de la première étape du projet. Le bac Alovo IV a transporté les cinq machines.

« C'est une grande première pour le district de Mitsinjo car cela va faire plusieurs décennies que l'entretien des infrastructures routières sur place n'a été effectué. De tels engins n'étaient jamais envoyés à Mitsinjo. Nous pourrons désormais réhabiliter nos routes qui sont dans un état désastreux depuis longtemps. Le problème d'enclavement du district était causé par l'état des routes. Des femmes enceintes meurent durant le trajet vers Katsepy pour rejoindre Mahajanga face à l'état chaotique de la route auparavant, surtout en période de pluies. Mitsinjo et Soalala sont isolés depuis longtemps. Les produits agricoles sont bloqués faute d'accès. Ce projet nous est d'un grand secours », s'est réjoui le député élu dans le district de Mitsinjo, Nicolas David Randriamisa dit Michou, hier.

Terrassement

La réfection de la RN T19 est une promesse présidentielle depuis janvier 2020. Des travaux de terrassement seront effectués et un remblayage des terrains. Ils démarreront à partir de cette semaine et dureront entre 90 à 120 jours, d'après le Directeur des Infrastructures (DI) auprès de la région Boeny, Randrimihajarivelo Jean-Emilien. L'axe Katsepy-Mitsinjo et Soalala est prioritaire dans le projet de construction de route dans la région Boeny.

L'axe Ambato Boeny sera prioritaire en 2022 ; une intervention sur la route nationale sera effectuée. « L'opération de désenclavement et remise en état de la RNT 19 Soalala vers Katsepy et Mitsinjo est l'un des objectifs de ce projet présidentiel. Le ministère des Travaux Publics et la région Boeny travaillent en concert.», a souligné le DI. Randrimihajarivelo Jean-Emilien.

La portion de 68 km à partir de Katsepy vers Namakia est la plus lamentable car en temps normal, le trajet dure 3 heures de temps. Durant la période des pluies, il faut toute une journée ou toute une nuit pour la traverser. Le tarif du taxi- brousse est de trente mille ariary par passager contre dix mille ariary, en temps normal.