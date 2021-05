Madagascar: Midongy du Sud - Les dahalo défient l'Etat

La nouvelle installation dans la base opérationnelle avancée, dans le district de Iakora.

Lors d'une attaque dans le district de Midongy du Sud, dimanche dernier, 150 dahalo ont défié l'Etat qui vient d'inaugurer en grande pompe une base militaire à Iakora.

Le bilan est lourd. 19 personnes ont péri dans une attaque à main armée dans le fokontany de Benonoka, commune rurale Lavaraty dans le district de Midongy du Sud. Près de 150 assaillants ont pris d'assaut 3 villages dont Morafeno, Ampahatelo et Benonoka ; cette localité est par ailleurs réputée pour l'insécurité grandissante et le vol de bœufs. Ces dahalo n'ont pas seulement dévalisé ces bourgades éloignées, ils se sont aussi accaparés des zébus et ont incendié les toits sur leur passage. Bilan : 300 habitations ont été réduites en cendres et 1 300 têtes de zébus ont été volées.

Brûlé vif. Les militaires du détachement autonome de sécurité basés dans les environs du fokontany de Benonoka ont été alertés de cette attaque et sont partis à la poursuite des criminels avec le soutien du fokonolona. Cependant, la riposte a été infructueuse voire désastreuse. Les échanges de tirs ont causé la perte de 2 éléments dans les rangs des militaires, dont un adjudant chef de l'armée. 17 civils ont également succombé aux balles des assaillants. La puissance de feu et l'effectif ont joué en faveur des dahalo qui étaient armés de fusils d'assaut AKM et de fusils de chasse, selon les sources militaires. La poursuite a alors pris une mauvaise tournure, la cohorte a brûlé vif un nourrisson et a pris 4 personnes en otage. Ces dernières ont été libérées, hier, ont indiqué les sources officielles.

Iakora. L'ampleur des dégâts est exceptionnelle, à un tel point que la hiérarchie militaire au niveau central a été mobilisée pour rétablir l'ordre dans cette localité perdue en plein cœur de la zone délimitée au nord par le district de Vondrozo, au sud par Midongy du Sud, à l'est par Vangaindrano et à l'ouest par Iakora. Les forces de sécurité de cette zone réputée rouge en termes d'insécurité ont été vite mobilisées. Les éléments de la toute nouvelle base opérationnelle avancée à Iakora, soutenus par les militaires de la région militaire 2, ainsi que les gendarmes du groupement d'Atsimo Atsinanana, sont dépêchés à Lavaranty pour poursuivre les dahalo. Deux hélicoptères de l'armée sont également partis en renfort à ces troupes qui ratisseront au sol.

Défiance. Cette attaque d'une envergure inégalée est une véritable défiance envers l'Etat qui vient d'inaugurer il y a quelques jours une base opérationnelle avancée dans le district d'Iakora, voisin de Midongy du Sud. Lors de son passage à Iakora, le président de la République avait déclaré la guerre aux dahalo et avait annoncé que « désormais ce sont les dahalo qui auront peur ». Le déploiement de moyens humains et techniques pour former la base opérationnelle à Iakora a témoigné cette volonté de l'Etat à mener une lutte contre le vols de bœufs et l'insécurité dans cette partie Sud de l'île. Pourtant, l'initiative ne semble pas avoir intimidé les dahalo qui continuent de sévir.