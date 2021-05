Madagascar: Andry Rajoelina à Ihosy - « Pour les deux ans et demi restants, nous allons enclencher la vitesse supérieure »

Le chef de l'Etat reprend les tournées régionales pour inaugurer des « zava-bita ».

« Nous travaillons dur et nous travaillons vite. Pour les deux ans et demi à venir, nous allons enclencher la vitesse supérieure pour développer tous les districts ». C'est en ces termes que le président Andry Rajoelina évoque en image la deuxième partie de son mandat. « Une période consacrée à la réalisation de tous les Velirano », selon ses dires. « Covid ou pas Covid, nous allons apporter le développement au niveau de tous les districts », a-t-il soutenu. Une manière pour le chef de l'Etat d'affirmer que la pandémie de la Covid-19 ne constitue point un blocage pour la réalisation de ses promesses de campagne. En effet, depuis quelques semaines, le TGV reprend les tournées régionales. Des tournées engendrées par l'inauguration de « Zava-bita » et le suivi des travaux en cours. Après avoir été à Iakora la veille pour inaugurer la Base Opérationnelle Avancée (BOA) de l'Armée Malagasy mise en place pour renforcer la lutte contre les dahalo, puis à Ranohira où il a inauguré le nouveau CSB II manara-penitra local, Andry Rajoelina était à Ihosy, chef-lieu de la région Ihorombe vendredi pour assister à l'inauguration de nombreuses infrastructures nouvellement construites pour améliorer le domaine de la sécurité en milieu urbain, de l'adduction d'eau potable, de l'amélioration de l'agriculture et des conditions de vie du monde rural, mais aussi le sport et la région.

DRSP. Le nouveau bâtiment de la Direction Régionale de la Sécurité Publique d'Ihosy est la cinquième infrastructure de ce genre à avoir été inaugurée après ceux de Vakinankaratra, Sofia, Vatovavy Fitovinany et Anosy. « Un bâtiment répondant aux normes internationales et dont l'objectif est de garantir la paix et la sécurité aussi bien en milieu rural qu'urbain », a annoncé le chef de l'Etat. En effet, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de la police nationale, le ministère de la Sécurité publique prévoit de dupliquer le même bâtiment au niveau de toutes les régions pour améliorer la qualité de service et redorer l'image de la Police nationale. Tels sont les objectifs selon le ministre Rodellys Fanomezantsoa Randrianarison. Cette nouvelle DRSP d'Ihosy abrite entre autres, le bureau du directeur régional, le service des ressources humaines, le service des renseignements et la police des frontières, le service de la police judiciaire, la police des mœurs et de protection des mineurs, ainsi que plusieurs chambres de sûreté. Le chef de l'Etat a réitéré lors de cette occasion qu'à l'instar du BOA d'Iakora, l'objectif visé en multipliant ces DRSP est d'instaurer des forces de proximité, surtout dans les localités classées zones rouges comme l'Ihorombe. La Direction de la Sécurité Publique d'Ihorombe a également été dotée de véhicules 4×4 et de motos de marque Gascar.

Eau potable. Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu dans le centre-ville d'Ihosy pour inaugurer un nouveau centre de traitement d'eau potable. 593 millions d'ariary, c'est le coût de la construction de ce centre qui va alimenter 13 Fokontany au niveau de la Commune Urbaine d'Ihosy. Auparavant, 7 Fokontany seulement avaient accès à l'eau potable. Le débit total produit par cette nouvelle infrastructure est de 1300m3 par jour pour 150 000 bénéficiaires. D'après les explications, cette station de traitement d'Ihosy est le premier centre à Madagascar doté d'un système de traitement et de purification par ultraviolets.

50 millions d'euros. La promotion de l'agriculture constitue aussi une priorité dans la région Ihorombe. Andry Rajoelina a ainsi inauguré le nouveau local du Tranoben'ny tantsaha d'Ihosy. « Notre objectif est de parvenir à la redynamisation du secteur agricole et à l'autosuffisance alimentaire. D'où le soutien apporté au monde rural, notamment par le projet Titre vert et les différents appuis apportés aux jeunes agriculteurs à travers le programme Fihariana », a-t-il martelé. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a réitéré que le domaine de l'agriculture constitue une priorité pour le régime. « C'est pourquoi nous avons réservé un budget de 50 millions d'euros pour promouvoir le monde rural à travers le programme Fihariana », a-t-il soutenu. Et de laisser entendre au passage que 150 containers contenant différents équipements agricoles sont attendus bientôt au port de Toamasina. Le nouveau Tranoben'ny tantsaha d'Ihosy va aussi abriter des bureaux pour les coopératives et groupements d'agriculteurs.

Stade. Le numéro un d'Iavoloha a ensuite visité le stade « manara-penitra » d'Ihosy dont les travaux ont déjà été réalisés à 98%. L'inauguration de ce stade aura lieu incessamment, a-t-il déclaré. En effet, la tribune et les gradins, ainsi que l'installation de la pelouse synthétique sont déjà terminés. L'entreprise en charge du projet est actuellement dans la phase de la stabilisation de la pelouse. « A l'instar de Barikadimy Toamasina, le nouveau stade d'Ihosy pourra accueillir des matchs internationaux », a annoncé Andry Rajoelina. Il convient également de noter que les travaux de construction d'un gymnase d'une capacité de 1 000 places se trouvant juste à côté de ce stade sont aussi en cours. « Avec l'EPP, l'hôpital manara-penitra, ainsi que d'autres projets d'envergure en cours de réalisation, Ihosy connaîtra bientôt le changement », a déclaré Andry Rajoelina.

Congrégation. Le chef de l'Etat a aussi effectué une visite inopinée à la congrégation des Sœurs Fille de la Charité d'Ihosy, connue pour ses actions sociales au bénéfice des plus démunis et pour son aide apportée aux détenus. La congrégation abrite le Collège Sainte Catherine Laboure. Le chef de l'Etat a annoncé qu'il fera parvenir des vivres ainsi que des médicaments pour soutenir la congrégation. Andry Rajoelina a clôturé son déplacement dans la région Ihorombe par la visite de l'Église Luthérienne Fanantenana d'Ihosy. Conformément à la promesse faite aux fidèles de cette église lors de son dernier passage à Ihosy, le chef de l'Etat a financé la réhabilitation de cette église.