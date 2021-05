Madagascar: Football-Orange Pro League - L'AS Adema leader provisoirement

L'As Adema occupe provisoirement le fauteuil de leader de l'Orange Pro League à l'issue des matches aller des playoffs. Le Five FC Analamanga se relance.

La phase aller des playoffs de l'Orange Pro League a pris fin vendredi dernier. Pour cette troisième et dernière journée avant les retours prévus en juin, les férus du ballon rond ont eu droit, du côté du By-Pass, à deux affiches rappelant la phase de conférences. Lors de la première rencontre, Five FC s'est imposé face au Cosfa sur le score de 4 à 1. Une belle victoire qui permet à Bastia et ses coéquipiers de se relancer dans la course au titre. Pourtant, la première mi-temps fut assez équilibrée. Koloina a marqué le premier but pour Five FC à la 12e minute. Mais les militaires sont parvenus à revenir au score dans les arrêts de jeu de ce premier acte. Sur un coup-franc long tiré par Berajo, Eddit Bastia se troue et vient faucher Nônô, l'attaquant de Cosfa. Pénalty accordé donc, que se chargera de transformer le même Berajo à la 45e minute.

La seconde période fut en revanche à sens unique. Five Fc poussa pour reprendre l'avantage. Très vite, le deuxième but de Vévé est intervenu à la 49e minute lorsqu'il a réussi à se jouer de la défense adverse pour ensuite tromper le gardien en face-à-face. Dans la foulée, Vévé, encore lui, a obtenu un pénalty que Koloina a tiré pour aller de son doublé et faire le break pour son équipe. À la 51e minute, le score est de 3 à 1. Les militaires étaient complètement perdus et désorganisés. Suite à une récupération près du poteau de corner, Fely délivra une passe décisive à Vévé, qui est également auteur d'un doublé, afin d'entériner définitivement les espoirs de Cosfa à la 67e minute. Et c'est sur ce score de 4 à 1 que les deux équipes ont quitté le terrain.

L'As Adema a défait l'Ajesaia dans le second match. Une rencontre très alléchante marquée par plusieurs temps morts pour cause de blessures. L'équipe d'Ivato a mené le jeu en marquant le premier but à la 22e minute par Eric. L'Ajesaia a obtenu un pénalty après un tacle non maîtrisé de Marlyn. Tiré par El Hadari, cela s'est transformé en but d'égalisation à la 38e minute. Le deuxième but a été réalisé par Patrick de l'As Adema à la 86e minute.

Au classement, As Adema prend la première place avec 6 pts en attendant une confirmation au mois de juin. De son côté, l'Ajesaia reste 2e à la différence de buts avec 4 pts. Cosfa occupe la troisième place avec 4 pts suivi du Five FC, 4 pts. La reprise de la compétition est prévue en juin après la fenêtre internationale.