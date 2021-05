Madagascar: Médiature de la République - Me Lala Ratsirahonana a officiellement pris son service

Me Lala Ratsirahonana et Monique Andreas Esoavelomandroso lors de la passation de service vendredi dernier à Isoraka.

Le vendredi 21 mai 2021 marque le début d'un mandat de six ans pour le nouveau médiateur de la République malgache, Me Lala Ratsirahonana. Cet avocat et ancien député de Madagascar a, en effet, officiellement pris son service lors d'une cérémonie organisée le même jour à Isoraka. Une prise de service durant laquelle le médiateur de la République a annoncé les couleurs des changements que lui et son équipe projettent d'entreprendre au sein de cette institution. Le projet phare consisterait par ailleurs à ouvrir la médiature de la République aux régions de Madagascar par le biais de représentants correspondant à des « olobe ayant une certaine expérience à la conduite des affaires étatiques ».

Outre l'extension de la médiature de la République au niveau régional, Me Lala Ratsirahonana entend également « s'ouvrir à la population malgache via des campagnes de communication, de sensibilisation et d'information sur les rôles et missions de son institution ». Si les ambitions du médiateur de la République sont louables, elles ne resteraient qu'au stade de projets, comme beaucoup dans d'autres institutions et secteurs d'ailleurs, sans moyens financiers. La première étape et la plus importante serait donc, pour Me Lala Ratsirahonana et son équipe, de convaincre la présidence de la République de la pertinence de ces défis afin de bénéficier desdits moyens.