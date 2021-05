Madagascar: Fondation Axian - Des équipements médicaux pour le Pavillon Sainte-Fleur

A travers la Fondation Axian, le groupe Axian agit dans les domaines de la santé, l'éducation, le développement communautaire et l'aide humanitaire.

Les actions sociales de la Fondation Axian se sont, une fois de plus, manifestées sur le terrain avec la signature d'une convention cadre de partenariat avec le Pavillon Sainte-Fleur (PSF).

Signée vendredi dernier entre la Directrice Exécutive de la Fondation Axian et le Directeur de PSF, Eric de la Rochefoucauld, la convention a pour objet de fournir à cette maternité publique de référence, des équipements médicaux. Il s'agit plus exactement d'équipements adaptés aux besoins actuels de la maternité et au développement de ses services pour la prise en charge des bébés prématurés. La Fondation s'engage, par ailleurs, à mobiliser les ressources humaines des entreprises du groupe Axian pour des actions nécessitant une expertise particulière. Le partenariat est réalisé à travers le programme Miahy Jovena, une filiale du groupe dont l'objectif est de faciliter l'accès des populations vulnérables aux services de santé et d'hygiène de base à Madagascar.

Services essentiels. Justement, grâce à ce partenariat, le PSF pourra prendre en charge gratuitement les femmes enceintes des centres gérés ou cogérés par la Fondation Axian. Notamment pour les services hospitaliers essentiels comme l'hospitalisation, l'accouchement et éventuellement les opérations chirurgicales. PSF s'engage à mettre en place des séances d'animations sur les thématiques médico-sociales liées à la santé reproductive et sexuelle, à la grossesse, et aux soins des bébés. Une clinique mobile dispensant des soins préventifs et curatifs pour les femmes et les nouveau-nés sera également mise en place à travers ce partenariat. Notons que la PSF est une maternité publique de référence gérée par l'Ordre de Malte France depuis 1999. Le PSF a pour mission de fournir à la population à faible revenu des soins de qualité en obstétrique, en gynécologie et en néonatologie. La signature de la convention cadre a eu lieu en présence de Véronique de la Rochefoucauld, Ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte à Madagascar.