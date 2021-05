Madagascar: Canal + - Le sport et le divertissement à l'honneur

Onjatiana Razafindrakoto, la DG de Canal + Madagascar annonce des affiches de rêve

Les abonnés de Canal + étaient bien servis durant le long week-end confiné de la Pentecôte.

Ils ont notamment eu droit à des directs de l'événement sportif du moment et dans lequel Madagascar participe, en l'occurrence le Basket Africa League où malgré leur élimination consécutive à trois défaites, le GNBC a démontré qu'elle figure parmi les meilleures équipes africaines. Les analystes de « Talents d'Afrique » et de « Canal NBA » ont notamment loué la performance de l'équipe des gendarmes considérés comme le petit poucet de cette compétition africaine.

Euro 2020. Mais le festival ne s'arrête pas là puisque des affiches sportives et culturelles de rêve sont encore au programme sur les bouquets Canal+. En effet, côté Grand Chelem, deux tournois grandioses sont en vue avec le Roland Garros du 24 mai au 6 juin 2021 et le Wimbledon du 26 Juin au 11 Juillet 2021. Par ailleurs, le sport mécanique n'est pas en reste avec le Moto Grand Prix d'Italie le 30 Mai 2021. Les fans de rugby seront aussi aux premières loges pour suivre en direct les demi-finales et la finale du TOP 14 respectivement les 18, 19 et 25 Juin 2021 sur la chaîne CANAL+ SPORT1.

Sans oublier les deux grandes finales de deux prestigieux championnats. À savoir, la finale Europa League le 26 Mai sur la chaîne CANAL+ SPORT2 et la finale Champion's League le 29 Mai sur CANAL+ SPORT3. L'UEFA EURO 2020 sera bien sûr au rendez-vous du 11 juin au 11 juillet 2021. Canal+ annonce en effet la retransmission en direct de l'intégralité de la compétition sur les chaînes CANAL+ SPORT 2 et 3. Des rediffusions sont prévues sur la chaîne CANAL+ SPORT1, accessible dès la première formule d'abonnement. Durant la compétition, les abonnés pourront retrouver le MAG DE L'EURO tous les soirs ainsi que les grands shows en public y compris la cérémonie d'ouverture du 11 juin et la remise des prix le 11 juillet.

Séries phares. Quant aux programmes divertissants, on peut citer, entre autres, les deux séries phares sur Novelas avec « Amour éternel » qui a débuté récemment ainsi que « Deux vies » qui arrivera en Juin. Pour les fans de feuilleton malagasy, jusqu'en juin, il y aura Ilo Aina qui cartonne auprès des fidèles ainsi que Baraingo et Katro qui viennent à peine de commencer. Les enfants s'éclateront aussi avec le légendaire DONALD DUCK sur DISNEY CHANNEL, disponible pour tous les abonnés, à partir du 9 juin 2021. Et alliant l'utile à l'agréable, la chaîne LUDIKIDS propose un programme d'apprentissage aux petits qui pourrait aider les parents en cette période scolaire un peu particulière due aux restrictions sanitaires.