Madagascar: Danse - Michèle Ange, la militante culturelle

La danse me permet de voir les choses autrement.

Dernièrement, elle multiplie les collaborations avec d'autres artistes de disciplines différentes comme le chant, la musique, le slam, la peinture ou encore le stylisme. À travers sa plateforme Angeécho & Co. Michele Ange s'enrichit via ces échanges et discussions. Le but ? Sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer et avancer.

Elle, c'est Michèle Ange Ralaihelinarivony. Pratiquant le sixième art depuis l'an 2000, son parcours en tant que danseuse va et varie dans plusieurs domaines. Danseuse, interprète, chorégraphe professionnelle contemporaine de Madagascar, évoluant au sein de la compagnie Rary dirigée par Ariry Andriamoratsiresy et membre de la compagnie Rary, Michèle Ange a le rythme dans la peau. Ce talent a été bien cultivé car son père était musicien et chanteur, sa grand-mère faisait du vakodrazana et sa mère est chanteuse. « Je suis percussionniste au sein de la compagnie Rary depuis une dizaine d'années et joue de la batterie depuis presque sept ans avec Mendrika Rasolomahatratra, batteur de Solomiral. Ce long parcours m'a amené à un stade où la créativité fusionne avec mes expériences en tant que chorégraphe et danseuse interprète et musicienne dans plusieurs compagnies de danse à Antananarivo (capitale de la Grande Ile) telles que la Bibliotekroze&Cie », a-t-elle fait savoir.

Michèle Ange continue de peaufiner ses connaissances et l'orientation vers l'enseignement de la danse dans plusieurs écoles l'a mûri et lui a donné le sens du partage. « La danse favorise pour l'individu le partage d'activité et pour un groupe la cohésion », a-t-elle ajouté. Pour elle, la danse est devenue une partie intégrante de sa vie sociale et journalière et l'orientation de ses parcours et recherches universitaires va vers l'étude de cette dernière avec l'aboutissement d'un mémoire de Master intitulé « L'étude des enjeux socioculturels et économiques des danses traditionnelles Tandroy sur le développement humain », soutenu le 30 novembre 2020 à la Faculté des lettres et des sciences humaines, au sein du département d'Histoire.