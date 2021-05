Madagascar: Chocolaterie Ecole Edenia - Un grand événement organisé

Parmi les formateurs au sein de cette chocolaterie école.

A l'approche de la fête des mères, la première Chocolaterie Ecole dénommée Edenia organise un grand événement du 27 au 28 mai 2021 au centre commercial Arkadia à Analakely. « Il s'agit d'un rendez-vous des amoureux du chocolat. Divers clubs et associations qui œuvrent pour la formation et l'éducation des jeunes y participeront. On peut citer, entre autres, des clubs de taekwondo, de tennis de table et d'échecs. Une série de démonstrations aura lieu au 3e étage de ce centre commercial», selon les explications d'Achille Rajerison, l'organisateur de ce grand événement, qui plus est, le fondateur de la chocolaterie école Edenia à Madagascar.

Point commun. En outre, il y aura des expositions au 2e étage de cet immeuble. « Nous allons y faire connaître au grand public la contribution de cette chocolaterie école dans la valorisation de la filière cacao, faisant la réputation de la grande île sur le plan international. Des échantillons de variétés de chocolats pouvant être fabriqués par ceux qui suivent des formations au sein de cette école, et ce, selon leurs catégories, y seront également exposés », a-t-il enchaîné. Par ailleurs, le Club des Amoureux du Chocolat de Madagascar (CLAC) et bien d'autres associations et ONG œuvrant dans le domaine du tourisme ainsi que le promoteur de la production d'éthanol, y prendront part également. Leur point commun vise à valoriser le chocolat naturel de la Grande île. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19, les organisateurs veillent bien au respect des gestes barrières surtout la distanciation sociale durant cet événement.