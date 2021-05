Madagascar: Akoor Digue - Deux dangereux bandits interceptés par la police

Deux dangereux criminels seraient rapidement retombés dans leurs vieilles habitudes. Ils ont été interceptés par la police du 7e arrondissement, ce vendredi, près d'un arrêt de taxi-be à proximité de l'Akoor Digue, en train de dépouiller une femme sans défense.

Cette dernière venait de faire ses courses au centre commercial pré-cité. Les deux bandits l'ont poursuivie puis l'ont brutalement menacée avec une matraque électrique. Sans défense et terrifiée, la mère de famille s'est résolue à leur donner son sac à main et son argent. Non loin de là, des policiers témoins de cet acte de banditisme ont, tout de suite, pris leurs responsabilités. Grâce à l'aide du fokonolona, les bandits n'ont pas pu s'échapper bien loin. Ils ont été interceptés par la police et les riverains.

Le sac de la dame et la matraque électrique ont été retrouvés en leur possession. Pour éviter la vindicte populaire, face à la colère du fokonolona, les deux jeunes hommes ont été rapidement conduits au poste de police. Cette dernière incite la population à la vigilance surtout dans les zones réputées dangereuses. Une enquête a été ouverte et les voleurs ont reconnu leurs actes. Ils sont poursuivis pour acte de banditisme et associations de malfaiteurs et seront déférés au parquet d'Anosy ce mardi.