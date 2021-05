Madagascar: Un appel à plus d'aides sociales pour les citoyens

En ce week-end de la Pentecôte, le peuple Malgache n'a pas encore retrouvé toute la sérénité à laquelle il aspire.

Il affronte encore de multiples épreuves dont la plus terrible reste cette épidémie de Covid-19. On retrouve chez lui cette résignation qui a fait sa force depuis toujours. Il est parvenu à se discipliner et à se plier aux règles imposées par les autorités pour essayer de stopper la progression de la maladie. Pour le moment, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais l'espoir de voir le bout du tunnel, même s'il est encore ténu, existe quand même

La population s'est adaptée au rythme de vie qui lui est imposé depuis le début de cette deuxième vague. Elle s'est pliée aux règles édictées. Le confinement dominical est plus ou moins bien respecté. Les autorités manifestent une certaine indulgence envers ceux qui sortent le samedi matin, mais qui respectent les gestes barrières. Presque tout le monde porte le masque et les forces de l'ordre ont de moins en moins besoin de faire des rappels à l'ordre. C'est une étape importante dans cette lutte contre la Covid-19.

Mais il reste cependant les difficultés éprouvées par de nombreux citoyens qui peinent à survivre. L'Etat a réussi à faire admettre la nécessité d'une certaine discipline, mais il n'a pas accompagné ses recommandations d'une politique d'aides sociales permettant aux couches les plus vulnérables de supporter toutes leurs privations. Les remarques faites par les organisations de la société civile ou les critiques de l'opposition n'ont pour le moment pas eu l'effet escompté. Les appels lancés par de nombreuses personnalités pour un changement de politique ne semblent pas avoir été entendus. Le message du FFKM durant ce week-end de la Pentecôte parle des notions d'entraide et du « fihavanana », mais on devine en filigrane le rappel aux dirigeants à leurs devoirs envers leurs concitoyens.