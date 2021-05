Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Examen et adoption ce mardi de 7 projets de ratification

Ce mardi 25 mai 2021, les Députés nationaux vont prendre part à la plénière comme de coutume dans la salle de Congrès du palais du peuple. L'examen et l'adoption de 7 projets de ratification venant du gouvernement est l'un des points inscrit à l'ordre du jour.

Le Président de la Chambre basse du parlement, Christophe Mboso N'kodia, pourrait certainement revenir à travers un message de compassion et de solidarité à l'endroit des compatriotes de Goma et Nyiragongo qui ont fait face à l'éruption volcanique ayant causé des pertes en vies humains et dégâts matériels importants.

En parlant de la plénière, l'Assemblée nationale a ajouté de nouvelles matières au calendrier de la session de mars en cours, avait annoncé le mardi 18 mai le rapporteur de cette chambre, Joseph Libula. «Lorsque le gouvernement, après délibération en conseil des ministres, demande qu'on inscrive dans le calendrier des travaux de la session un projet de loi ou une déclaration de politique générale, cette demande est de droit et l'inscription dans le calendrier est en priorité.

Il en est de même pour son examen en plénière, qui se fait en priorité. Voilà pourquoi, la conférence des présidents a été convoquée par le Président de l'Assemblée nationale pour annoncer qu'une nouvelle matière en provenance du gouvernement était déposée et qu'on devait l'inscrire dans le calendrier», avait dit le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Il s'agit, entre autres, de sept projets en rapport avec les finances et l'autre sur l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. A savoir : le Projet de loi portant modalités pratiques de l'état de siège ; Projet de soutien au secteur agricole du Nord Kivu (PASA-NK) signé le 23 juillet 2020, accord de prêt signé entre la RDC et l'OFID pour un montant de 15 millions USD ; Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR) signé le 28 mai 2020 entre la RDC et le FIDA pour un montant de 26 640 000 USD ; l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie de covid-19, accord signé entre la RDC et la Banque Araba pour le Développement Economique en Afrique ( BADEA) en date du 22 décembre 2020 pour un montant de 10 millions USD ; Projet d'Aménagement des Accès Routiers au pont Route-Rail sur le Fleuve Congo, Accord de prêt signé en date du 19 juin 2020 entre la RDC et la BAD pour un montant de 20,3 millions d'Unités de crédits ;Programme d'Appui Budgétaire en réponse à la crise de la covid-19 (PABRC), Accord de prêt n°210015004245 du 7 octobre 2020 conclu entre la RDC et le Fonds Africain de Développement. Montant : 30,72 millions d'Unités de crédits équivalents à 43,62 millions USD; Projet d'approvisionnement en eau à l'Ozone, accord de prêt signé entre la RDC et le Fonds de l'OPEP (OFID) en date du 23 juillet 2020, pour un montant de 30 millions USD.