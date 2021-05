Algérie: Législatives - La presse nationale relève la forte présence de la jeunesse dans les listes de candidatures

Alger — La forte présence de la jeunesse sur les listes de candidatures pour les législatives du 12 juin prochain était au coeur de la presse nationale de ce mardi qui a rapporté les faits saillants du cinquième jour de la campagne électorale et l'essentiel des meetings de la veille.

La forte présence des jeunes sur les listes de candidature est également relevée par le quotidien Crésus qui explique ce phénomène par l'exigence de réserver la moitié de ces listes aux moins de 40 ans, ce qui fait de la jeunesse un acteur incontournable sur lequel il faut miser dans la course aux sièges de l'assemblée.

Ce média aborde également les ambitions des partis en lice et le bouleversement dans les hiérarchie que peuvent apporter les indépendants.

Le quotidien "Le soir d'Algérie" évoque une campagne électorale sans écarts majeurs qui a enregistré d'insignifiants dépassements de l'avis même des partis politiques en lice. Ce journal est revenu brièvement sur les activités du 5e jour de campagne.

De son côté le quotidien L'Expression s'intéresse à cette "nouvelle génération d'universitaires et de patrons" qui va apporter le renouveau de l'assemblée nationale et évoque "la présence timide des partis et le manque d'expérience politique des candidats" dans une analyse de la prochaine assemblée qui commence à se dessiner de par le nombre de listes indépendantes.

Dans son éditorial, le quotidien "Liberté" revient sur le contenu de la campagne électorale et sur les propositions et le discours des candidats jugé "superficiel".

Le quotidien Horizons revient sur le débat suscité par la campagne électorale sur les réseaux sociaux avec le politologue Lazhar Marouk qui propose une analyse du discours politique qui reste pour le moment "superficiel et hors de l'action". Il relève également une "absence flagrante et cruelle de de vision et de solutions aux problèmes posés".

Ce quotidien, qui a consacré son carnet de campagne aux meetings du 5e jour, relève également un début de campagne timide qui devra atteindre sa vitesse de croisière dans les prochains jours.

Le journal El Moudjahid qui propose également dans son carnet de campagne un bref retour sur cette journée de meetings, ouvre son éditorial sur le renouveau politique et institutionnel que devra apporter cette nouvelle assemblée qui compte sur "la compétence et l'implication de la jeunesse longtemps vouées à la marginalisation et à la discrimination".

Le quotidien arabophone El Massa aborde également la jeunesse comme carte d'entrée au parlement et revient sur cette opportunité offerte par l'exigence de réserver la moitié de ces listes aux moins de 40 ans.

De son côté le journal El Khabar a également relevé le débat suscité par la campagne électorale, le niveau du discours politique, la conception de la communication des candidat et les réactions des citoyens sur les réseaux sociaux, alors que le quotidien "El Chourouk" aborde les dispositions prises par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) pour le jour du scrutin et les opérations de dépouillement.