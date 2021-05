Congo-Brazzaville: Développement du football - Les présidents des ligues invités à une prise de conscience

Les responsables des différentes ligues ont été exhortés au cours de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football, organisée le 22 mai à Pointe-Noire, à avoir le sens de l'initiative, afin de faire de leur ligue, le véritable creuset du football congolais.

La présentation des rapports d'activités de chaque ligue départementale est l'un des points débattus au cours des travaux. Le président de la Fécofoot s'est appuyé sur les exposés détaillants, les difficultés auxquelles font face les dirigeants des ligues, pour renvoyer la balle dans leur camp. Jean Guy Blaise Mayolas a demandé aux présidents desdites ligues de consulter les différentes autorités de leur département et conseils départementaux, afin de trouver des espaces qui leur permettront de bénéficier d'un financement, afin de construire leurs sièges.

Ces instructions font suite aux mêmes difficultés présentées par toutes les ligues départementales, soit un an après la dernière assemblée générale, notamment celle liée à l'organisation, au manque d'infrastructures et de matériel, ainsi que la difficulté pour la plupart des ligues d'organiser leurs championnats.

Les assises de Pointe-Noire ont également permis à la Fécofoot d'adopter son budget exercice 2021, s'élevant à la somme de 2 379 393 679 francs CFA. Les délégués de l'assemblée ont ainsi également approuvé le programme d'activités et le rapport financier 2020.

L'assemblée générale a, par ailleurs, entériné la proposition du comité exécutif relatif au choix du cabinet Moore, comme organe de révision indépendant, puis elle a procédé à la mise en place des organes juridictionnels de la Fécofoot.

La Commission d'éthique est dirigée par Me Alphonse Dianguitoukoulou, secondé par Me Anicet Kikonso. Davis Gilbert Mampouya, Jean Cyprien Kelani et Alain Fortuné Malonga sont les membres. Me Ibara a été placé à la tête de la commission discipline, dont Tertulien Demba est le vice-président. Marie Anglèle Bitsindou, Dieudonné Bakolo et Ge orges Eboué sont les membres. La Commission de recours a été, quant à elle, placée sous la responsabilité de Me Thomas Djolani, appuyé par Me Kevin Kisito Kodia. Jean Jacques Mbou, Fidèle Stalgar Diahomba et Jean Baptiste Saminou en sont les membres.

A l'ouverture des travaux , Jean Guy Blaise Mayolas a souligné le rôle de Pointe-Noire, havre de paix dans le football congolais. Elle est la quatrième ville à abriter l'assemblée générale, en 59 ans d'existence de la Fécofoot. « Après Dolisie 2012, Owando 2014 et Madingou 2018, c'est pour la quatrième fois en 59 ans d'existence de notre association, que nous délocalisons notre assemblée générale. Je ne fais pas ici le serment d'initier désormais la rotation régulière de nos assemblées générales, mais il me semble utile d'aller vers la communauté du football dans nos différents départements », a précisé le président de la Fécofoot.

Clôturant les travaux, Jean Robert Bindélé a demandé à la Fécofoot de jeter un regard particulier sur le football des jeunes, espoir dit-il, « de notre œuvre commune ». « Améliorant notre manière d'agir et de faire pour placer le football congolais au dessus de notre image , car un énorme chantier nous attend pour le sortir de l'abime », a-t-il souhaité.

Françoise Mahoungou, la représentante du Comité national olympique et sportif congolais, a salué la collaboration qui existe avec la Fécofoot, tout en insistant sur l'élaboration d'un plan stratégique, lequel permettra à la Fécofoot d'assurer sa mission première, à savoir, préparer les athlètes à des compétitions continentales, mondiales et aux Jeux olympiques internationales, ainsi qu'à la formation des cadres chargés de l'administration et l'encadrement technique, sans oublier les officiels techniques », a-t-elle souligné.