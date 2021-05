Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Les experts ont réfléchi sur l'évolution de la réforme du secteur

Au terme de la réflexion, trois importantes recommandations ont été formulées par les organisations de la société civile, à savoir la prise en compte de leur cahier des charges sur le processus de la réforme de l'aménagement du territoire ; l'intégration de leurs observations et recommandations dans la nouvelle version de la proposition de la loi au Parlement et l'organisation des séances de travail d'analyse et d'intégration de leurs contributions dans la version de la proposition de la loi transmise au Parlement.

Les différents acteurs impliqués dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire veulent parler tous un même langage pour l'avancement de ce programme qui vise à doter le pays des outils et instruments de planification spatiale. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu, le 21 mai, dans la salle Garamba de l'Immeuble Paul-Panda-Farnana l'atelier d'échange d'information sur l'évolution de la réforme d'aménagement du territoire et les perspectives d'un plaidoyer constructif dans le cadre de cette réforme.

Organisé par le Centre des technologies innovatrices et le développement durable en collaboration avec le groupe de travail climat REDD rénové grâce à l'appui de RRI, cet atelier ouvert par le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a eu pour objectif fournir des informations aux parties prenantes sur l'évolution de la réforme l'aménagement du territoire tout en faisant un état des lieux sur la prise en compte des recommandations de la société civile dans les différents documents et outils déjà produits dans le cadre de cette réforme. Il était donc question de présenter l'évolution du processus, la nouvelle version de la proposition de la loi, le cahier des charges sur la réforme d'aménagement du territoire et la fiche d'observation des OSC sur la nouvelle version de la proposition de loi et proposer les recommandations pouvant faciliter le prochain plaidoyer.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a ouvert cet atelier a fait savoir que sur les quatre outils attendus de la réforme, le ministère accompagné de ses partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile a produit deux importants outils, notamment la politique nationale d'aménagement u territoire, l'avant projet de loi sur l'aménagement du territoire.

Concernant les autres outils restants, à savoir le schéma national d'aménagement du territoire et les guides méthodologiques, le patron de l'Aménagement du territoire a indiqué qu'une évaluation de la première phase du processus est en cours, à l'issue de laquelle la deuxième tranche des fonds prévus par cette reforme pourra être débloquée afin de poursuivre et parachever ce processus. Me Guy Loanda a rassuré la société civile quant à la prise en compte dans la politique et l'avant projet de loi sur l'aménagement du territoire de la sécurisation des droits des peuples autochtones et celle des communautés locales. Cette question, a-t-il laissé entendre, est une obligation constitutionnelle.