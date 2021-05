Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende stoppe la spirale négative devant Blessing

Après cinq défaites de suite, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a fini par reprendre ses sens et goûter à nouveau à la victoire à la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

En match de la 28e journée, le club phare du Kasaï oriental s'est imposé, le 21 mai, au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, face au FC Blessing de Kolwezi par deux buts à un.

Oloko Onzaya a ouvert la marque pour les Anges et les Saints du Kasaï oriental à la 31e minute. Il a conclu une action du jeune attaquant Kabangu Mutombo, trompant le gardien de but Sera Ndongo des Bénis de Lualaba. A la 64e minute, les visiteurs venus de Kolwezi ont égalisé par le biais de leur milieu de terrain Kiakonho Kingo. Mais dans les ultimes minutes de la partie alors que les deux équipes se dirigeaient vers une égalité, c'est à nouveau Oloko Onzoya qui a surgi pour inscrire le but victorieux des protégés du président belgo-libanais Ali Fakih Alexis, permettant au club sang et or d'accaparer les trois points du match.

L'on rappelle que Sanga Balende limogeait son entraîneur Andy Magloire Mfutila, après la défaite du club devant Lupopo le 9 mai, la troisième défaite d'affilée. Les entraîneurs Ndonda Mutombo et Kalonji Ndumi assurent les affaires courantes au sein du staff technique jusqu'à la fin du championnat. Et Les Anges et Saints ont ensuite accumulé deux autres défaites avant de se reprendre face à Blessing. Avec ce succès, Sanga Balende atteint la barre de 45 points, confortant sa cinquième place au classement. Le FC Blessing occupe la 7e place au classement avec un total de 36 points.