Congo-Brazzaville: Tourisme et loisirs - Destinée Hermella Doukaga invite le personnel à la vertu du travail

Nommée ministre du Tourisme et des Loisirs par décret 2021-301 du 15 mai 2021, Destinée Hermella Doukaga entend poursuivre les objectifs de croissance durable pour faire de ce secteur le pilier de l'économie nationale. Elle a déballé sa feuille de route lors de la passation de service avec sa collègue sortante, Arlette Soudan-Nonault.

La passation de service entre la ministre du Tourisme sortant, Arlette Soudan-Nonault, et la ministre du Tourisme entrant, Destinée Hermella Doukaga, a débuté par la lecture du procès-verbal de passation de service lue par monsieur Milandou, conseiller administrative et juridique de la ministre sortant. Au cours de cette cérémonie, la ministre en charge du Tourisme sortant a remis à sa collègue entrant un rapport moral sur l'état des lieux de l'administration du tourisme, décrivant la situation administrative et patrimoniale, notamment l'organisation administrative, ressources humaines, financières et matérielles ; le niveau d'exécution des activités en cours et en perspective ; les difficultés rencontrées. Ce rapport moral a été joint au procès-verbal.

« Aujourd'hui nous avons la confiance du chef de l'État, nous devons de nous soutenir. Ma porte est toujours ouverte, n'hésitez pas de la frapper pour des explications à certains dossiers que vous pourrez trouver nécessaire à mon niveau », a indiqué la ministre en charge du Tourisme sortant, après avoir remis les documents à son collègue entrant, tout en souhaitant bon vent au département.

Prenant officiellement ses nouvelles fonctions, la ministre du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga, à l'entame de ses propos, a exprimé sa reconnaissance au président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, qui ont bien voulu lui confier la gestion de ce département. « C'est une mission exaltante pour laquelle nous prenons aussi la mesure de la responsabilité... Je salue le travail tout à fait remarquable abattu par la ministre sortante. D'ores et déjà je me réjouis de ce qu'elle sera toujours la personne ressource, de référence pour nous en cas de besoin », a-t-elle souligné.

L'abondance des paroles étant l'ennemi de l'action, a-t-elle dit, Destinée Hermella Doukaga a invité l'ensemble du personnel du ministère du Tourisme et des Loisirs à la vertu du travail, pour qu'ensemble ils poursuivent le travail déjà amorcé dans le cadre du relèvement du département à la hauteur des exigences du projet de société du président de la République. « Pour cela je tiens d'ores et déjà à signifier que notre principale et unique priorité sera l'exécution du programme du gouvernement. Je sais donc compter sur chacun de vous. J'aurai besoin de toutes les compétences de la maison pour que nous puissions poursuivre les objectifs de croissance durable pour que le Tourisme et les Loisirs deviennent le pilier de l'économie nationale conformément aux attentes du président de la République », a déclaré Destinée Hermella Doukaga.