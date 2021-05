Maroc: Jean-Yves Le Drian - L'Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire

L' Europe doit être au rendez-vous de sa politique migratoire, a affirmé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui réagissait à l'afflux de migrants sur Sebta et Méllillia,sur fond de crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne après que Madrid a déroulé le tapis rouge à Brahim Ghali, le chef du Polisario.

La récente crise migratoire aux portes de l'Europe "montre de manière très forte et très spectaculaire la nécessité de faire en sorte que l'Europe soit au rendez-vous de sa politique migratoire. Elle ne l'est pas", a souligné le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères dimanche, lors de l'émission hebdomadaire "Le Grand Jury" de LCI-RTL, consacrée à la politique française. Selon lui, les récents "incidents" à Sebta sont "tout à fait regrettables". "Il y a une relation en ce moment assez compliquée entre l'Espagne et le Maroc et je souhaite que cela puisse se rétablir le mieux possible.

Parce que jusqu'à présent, il y avait sur la question de l'immigration une relation plutôt positive, partagée entre le Maroc et l'Espagne", a-t-il dit. "Quelques éléments, quelques incidents ont amené cette tension particulière", a souligné le chef de la diplomatie française, affirmant s'être entretenu samedi avec son collègue marocain, Nasser Bourita, "pour essayer de contribuer à ce que ce dialogue puisse reprendre". Lors de cette émission qui a consacré une bonne part à la question migratoire, Jean-Yves Le Drian a souligné l'importance pour l'Europe de se doter d' une "vraie politique migratoire".