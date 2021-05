Maroc: Championnats d'Afrique de judo à Dakar - Le Maroc remporte la médaille de bronze par équipes mixtes

Le Maroc a remporté, dimanche à Dakar, la médaille de bronze aux épreuves par équipes mixtes de la dernière journée des Championnats d'Afrique de judo.

Cette troisième position a été obtenue grâce aux performances des judokas marocains qui ont remporté leurs duels face aux Gabonais. La Tunisie est en tête du classement par équipes, suivie du Sénégal et du Maroc. Au classement individuel, la sélection nationale occupe la deuxième position à l'issue de cette compétition continentale, avec un total de neuf (9) médailles, dont 4 en or, une d'argent et 4 de bronze, derrière la Tunisie (14 médailles, dont 5 d'or). Le métal précieux du Maroc a été gagné, chez les hommes, par les judokas Issam Bassou, médaillé d'or dans la catégorie de -60 kg, et Achraf Moutii, dans la catégorie de - 81kg, et chez les dames, par Soumiya Iraoui (-52 kg) et Sarah Harachi (-63kg).

L'unique médaille d'argent est revenue à Hafsa Yatim, dans la catégorie -78kg. Quant aux quatre médailles de bronze, elles ont été remportées par Younes Saddiki (-60 kg), Abderrahmane Boushita (- 66 kg) et Mohammed Lahboub (-100kg), ainsi que par Chaimae Eddinari (-48 kg), chez les dames. Les 3è, 4è et 5è rangs du classement sont occupés respectivement par l'Algérie, avec 12 médailles, dont 3 d'or, l'Egypte (4 médaille, dont 1 d'or) et la RD Congo avec 1 médaille d'or. Plus de 200 judokas de plus d'une trentaine de pays africains ont pris part, du 20 au 23 mai courant, à cette 42è édition des Championnats d'Afrique de judo.

Le Maroc y était représenté par une sélection de 18 judokas, hommes et dames, de différentes catégories (de -48 kg à 78kg, pour les dames, et de - 60kg à +100 kg pour les hommes). Ces joutes qualificatives aux prochains Jeux olympiques (JO) de Tokyo, se sont déroulées au complexe sportif "Dakar Arena" de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise.

En marge de ces championnats, l'Union africaine de judo avait procédé, mardi dernier, à l'élection de son nouveau comité exécutif présidé par le Malgache Thierry Siteny Randrianasokoniaiko, et composé du Kényan Shadrack Maluki (chairman), du Botswanais Estony Pridgeon (secrétaire général) et du président de la Fédération Royale marocaine de judo, Chafik Elkettani Elhamidi au poste de trésorier général.