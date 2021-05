Maroc: Le Raja passe avec brio le cap des quarts de la Coupe de la CAF

Lassad Chabi : Les joueurs ont su au moment opportun débloquer la situation

Le Raja a réussi à franchir le cap des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF aux dépens de la formation sud-africaine d'Orlando Pirates. Pour le compte de ce match retour, disputé dimanche au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Verts n'ont pas trop fait dans le détail, s'imposant sur le large score de 4 à 0, alors que le match aller qui a eu lieu une dizaine de jours auparavant à Johannesburg s'était soldé sur un score de parité, un partout. Une opposition démarrée pied au plancher et qui aurait pu prendre une autre tournure, s'il n'y avait pas cette double intervention, coup sur coup, d'Anas Zniti, privant les visiteurs de l'ouverture du score.

L'on a pu voir à l'œuvre une équipe sud-africaine joueuse, mais en face d'elle, il y avait un Raja des grands jours qui n'a pas tardé à prendre les choses en main. Il lui a fallu juste une mi-temps pour sceller le sort de cette confrontation suite aux réalisations de l'inévitable Ben Malongo, auteur d'un doublé aux 7ème et 36ème minutes, égalant par là même le record du meilleur goleador étranger du Raja, détenu depuis 2004 pat le Burkinabé Mohamed Ali Dialo (27 buts). Les deux autres buts du match ont été inscrits par Zakaria El Wardi et Soufiane Rahimi, respectivement à la 22è mn et à la demi-heure de jeu.

Ayant fait l'essentiel au cours de la première période, les joueurs du Raja s'étaient contentés de gérer le second half, tâchant d'éviter les blessures et les cartons en vue d'aborder dans de bonnes dispositions les prochaines sorties dont la plus proche est celle du championnat, ce jeudi contre le Chabab de Mohammedia, une équipe mal en point,secouée par une grave zizanie dans la demeure. Au terme de ce match contre Orlando Pirates, l'entraîneur du Raja, le Tunisien Lassad ChabiJrada, a tenu à louer la prestation de ses poulains et en particulier la performance du gardien de but Anas Zniti qui a préservé ses cages vierges. Et d'ajouter que ses joueurs ont su au moment opportun débloquer la situation en vue de gérer par la suite le reste du match, tout en procédant à des changements en perspective des prochaines sorties du club.

Au tour des demi-finales, le Raja a hérité des Egyptiens de Pyramids, tombeurs des Nigérians d'Enyimba (aller : 4-1, retour : 1-1). La première manche de ce dernier carré aura lieu au Caire le 20 juin, tandis que le second acte est programmé sept jours plus tard (27) à Casablanca,sachant que les deux clubs s'étaient déjà affrontés lors de la phase de poules, avec deux victoires pour les Verts. La seconde demi-finale de cette C2 opposera les Camerounais de Coton Sports aux Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie, tombeurs respectivement des Sénégalais de Jaaraf (aller : 1-0, retour : 1-2) et des Tunisiens du CS.Sfaxien (aller : 1-0, retour 1-1). A l'instar de la finale de la Ligue des champions prévue en un seul acte le 17 juillet prochain au Complexe Mohammed V de Casablanca, celle de la Coupe de la CAF se jouera, elle aussi, au finish le 10 dudit mois dans la capitale béninoise, Cotonou.