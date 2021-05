Gabon: Transferts - Deux anciens joueurs de Dikaki en République Tchèque

Il s'agit de Alex Douckaga Niatsy et Simon Junior Nzame. Le milieu de couloir et l'attaquant ont rallié le pays de Pavel Nedved pour y continuer leurs carrières de footballeurs, où ils évolueront respectivement au SK Líšeň, club de deuxième division, et SK Benešov, une formation de troisième division.

Malgré le fait que le championnat soit arrêté depuis un an déjà, cela n'empêche pas le marché des transferts au Gabon de fonctionner. Aux dernières nouvelles, Alex Douckaga et Simon Nzame ont quitté le Gabon pour monnayer leurs talents à l'étranger, plus précisément en République Tchèque, où ils ont trouvé des écuries prêtes à les engager. Si le premier, âgé de 19 ans, milieu de couloir doté d'une grande qualité technique, vient de parapher un contrat de stagiaire pro d'une année avec les U19 du SK Líšeň, n'empêche qu'il devrait être avec l'équipe première pour la préparation d'avant saison, où il rejoindra Guy Reteno Elekana, un compatriote présent dans l'effectif du club tchèque. Le second quant à lui, 20 ans et évoluant au poste d'attaquant sera le nouvel atout offensif de sa nouvelle équipe.

En effet, Simon Nzame est un élément sur qui sa formation va beaucoup compter dans la mesure où ce dernier sera le leader de l'attaque du SK Benešov. Nul doute que ses prestations avec Dikaki ont convaincu les dirigeants du club de D3 qui n'ont pas hésités à placer toute leur confiance sur le jeune buteur gabonais. L'officialisation de son transfert devrait se faire la semaine prochaine, et au terme de cela, l'ancien pensionnaire de l'AS Dikaki devrait être là pour un bon pour de temps. Ces deux signatures sont le signe de la bonne santé du « talent gabonais », qui ne demande qu'à être exploiter sur le plan local avec la mise sur pied rapidement du championnat national.

Pour rappel, c'est grâce à l'ONG Wami Talents Omnisports, appartenant à l'ex-international gabonais Duval Nzembi, en partenariat avec Kobra Servis, une agence de management en République Tchèque que ces deux jeunes joueurs ont pu rallier leurs nouveaux clubs.