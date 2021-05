Sénégal: Mbour / Rassemblement à la grande mosquée pour la criminalisation des actes contre nature

Le rassemblement tenu à la grande mosquée de Mbour le week-end a eu comme leitmotiv de barrer la route de l'homosexualité au Sénégal. La manifestation a vu la participation de chefs religieux, d'imams, d'associations islamiques et d'organisations de la société civile.

Bouchra Wade, le coordinateur de "And Sam » a expliqué que le rassemblement consistait à faire un appel à l'endroit des autorités gouvernementales pour leur dire un refus et un niet catégorique de l'homosexualité dans la Petite côte et partout ailleurs. "Nous, Musulmans, nous n'en voulons pas et notre religion l'islam le prohibe et le proscrit", at-il affirmé. De manière systématique, il a demandé au nom de ses pairs manifestants, la criminalisation des actes contre nature. Leurs soupçons selon ses propos reposent sur des programmes déjà conçus pour l'horizon 2026, le mariage pour tous, des unions entre hommes ou entre femmes.

A l'en croire, de fortes suspicions sont à lire face à une volonté d'introduction de certains modules à l'école dont certains maitres ont déjà bénéficié d'une formation. Selon lui, les autorités gouvernementales sont des élus du peuple et de la volonté populaire. Elles ne doivent pas voguer à contrecourant des vœux et aspirations du peuple. Ces acteurs comptent continuer la lutte de manière pacifique jusqu'à la satisfaction des doléances dont la principale se résume à la criminalisation des actes contre nature dans les espaces publics. Au nom des principes pour la sauvegarde et la préservation des valeurs et vertus, aucun répit ne sera donné pour ne pas atteindre l'objectif visé, conclut-il.

Pour Bouchra Wade, toutes les religions sont invitées à mener ensemble le combat. Il a par ailleurs révélé que l'église est très ferme sur la question la condamnant avant d'informer qu'elle est signataire de la pétition à ces fins.

Omar Koté autre membre du mouvement est revenu sur la montée du phénomène de l'homosexualité et a invité à lutter contre la dégradation des valeurs à l'image des actes contre nature. Il a donné référence sur les chefs religieux comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Ibrahima Niass.