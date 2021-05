Afrique: Criminalisation de l'homosexualite - Serigne Mountakha Mbacké signe la pétition

Alors que l'on constate une levée de bouclier contre l'homosexualité et le lesbianisme, entre autres, la pétition initiée par la plateforme «And Sam Jikko yi» contre ces pratiques contre-nature suscite approbations notamment auprès de familles religieuses. Parallèlement à la série de rassemblement et marches ayant mobilisé des populations, organisés à Dakar et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays hier, dimanche 23 mai 2021, pour dénoncer ces comportements, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a signé la pétition lancée pour exiger la criminalisation de ces actes au Sénégal. A l'image de tous les autres chefs religieux du pays.

Serigne Mountakha Mbacké a signé la pétition lancée pour obtenir de l'Etat la criminalisation de l'homosexualité, du lesbianisme, et autres contenus dans les LGBTIQ, de la zoophilie, de la nécrophilie, et assimilés au Sénégal.

En apposant sa signature sur le document, Le Khalife général des mourides s'oppose ouvertement à ces pratiques «contre-nature» et montre qu'il est en phase avec la volonté du peuple, selon les initiateurs.

Dans le document soumis par la plateforme «And Sam Jikko yi», regroupant des organisations, personnalités et acteurs de tout bord, à la signature et intitulé «Nous exigeons la criminalisation de l'homosexualité, du lesbianisme et autres contenus dans LGBTIQ, de la zoophilie, de la nécrophilie, et assimilés au Sénégal», le signataire, soussigné, «Manifeste» son «(Mon) opposition à l'homosexualité et l'agenda en ce moment déroulé au Sénégal pour, à l'horizon 2026, obtenir une société sans discrimination comme formulée dans la vision de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre du Sénégal, ce qui implique la reconnaissance de droits et libertés des homosexuels». Il «Attire : l'attention des autorités politiques qu'ils ne sont que des délégués du peuple sénégalais. Et, à ce titre, doivent respecter à tout moment et en tout lieu la volonté du peuple ainsi que leurs valeurs et us !»

Mieux, le signataire «Exige : une loi pour criminaliser l'homosexualité, le lesbianisme, et autres contenus dans LGBTIQ, la zoophilie, et assimilés au Sénégal», lit-on dans le manifeste signé par Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké, en sa qualité de Khalife général des Mourides et avec comme adresse Touba Darou Minam, dont une copie est parvenue à la presse. D'ailleurs, révèles les initiateurs, à l'image du guide de Touba, tous les Khalifes généraux et chef religieux ont paraphé la pétition.