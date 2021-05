Mali: La CEDEAO et l'UA condamnent "avec énergie" l'arrestation" du Président et du Premier ministre

Dakar — Les présidents de la Commission de la Cedeao et de l'Union africaine (UA) condamnent "avec énergie" l'arrestation du président de la Transition et du Premier ministre maliens ainsi que certains de leurs collaborateurs.

Le président Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane ont été conduits, lundi, dans la soirée, dans le camp militaire de Kati, près de la capitale Bamako, quelques heures après l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement.

Dans un communiqué dont l'APS a eu connaissance, "les présidents de la Commission de la Cedeao et de l'Union africaine (UA) condamnent avec énergie cet acte d'une gravité extrême qui ne peut en aucun cas être toléré au regard des des dispositions pertinentes de la Cedeao et de l'UA" et "demandent aux militaires de retourner en casernes".

Les responsables de deux institutions assurent suivre "avec une vive préoccupation l'évolution de la situation au Mali".

Ils demandent "une libération immédiate et sans conditions des autorités gardées dans les casernes et invitent les parties maliennes à privilégier l'esprit de dialogue et de responsabilité pour régler les malentendus autour de la mise en place du gouvernement".

"En tout état de cause", les présidents de la Commission de la Cedeao et de l'Union africaine (UA) "rappellent que le respect du consensus politique qui a jusqu'ici fondé la transition au Mali est la seule voie à privilégier".

Ils lancent "un appel leurs partenaires internationaux pour une solidarité active envers l'UA et la Cedeao en soutien au succès de la transition au Mali".