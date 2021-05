Sénégal: Homosexualite - Des Thiessois proclament leur réprobation

Différentes franges de la société se sont retrouvées dimanche à la Place Mamadou Dia de Thiès, pour manifester leur réprobation de l'homosexualité, dont elles ont demandé la criminalisation, a constaté l'APS. A l'appel du collectif "And Samm jikkoyi" (préserver les valeurs), des représentants de foyers religieux musulmans, d'associations islamiques, ainsi que de l'église catholique, se sont succédé à la tribune, pour unir leurs voix contre l'homosexualité.

Des syndicalistes et des leaders politiques étaient aussi de la partie. "Thiès dit non à l'homosexualité !" scandaientils, certains brandissant des pancartes hostiles à cette pratique. Un symbole LGBT imprimé sur papier a aussi été brûlé devant les caméras. "Sur le plan institutionnel, les lobbys homosexuels ont une longueur d'avance, mais ce qui leur reste, c'est leur acceptation par la population", a dit l'imam Pape Mbaye, président du comité d'organisation de la manifestation. Il a appelé les pouvoirs publics à tenir compte des croyances du peuple, qui rejette le "projet absurde" de lui imposer l'homosexualité, quelle que soit la "pression extérieure" à laquelle ils sont soumis.

Une pétition lancée par And Samm jikko yi a récolté, pour le moment un million de signatures auprès de Sénégalais favorables à la criminalisation de l'homosexualité, a-t-il poursuivi, avant de se demander : "si cela ne suffit pas à l'Etat, qu'estce qui reste ?". Selon l'imam, le collectif avait auparavant fait le tour des foyers religieux, pour les sensibiliser pour sensibiliser leurs leaders à l'urgence de la situation. Pour lui, l'objectif de ce rassemblement était de "montrer aux autorités et à l'opinion internationale que le peuple sénégalais n'acceptera jamais l'homosexualité".

Au nom des associations islamiques, Sidy Khaly Lô a relevé que même a cas où l'homosexualité serait criminalisé, les Sénégalais ne devraient pas dormir sur leurs lauriers, puisque des fléaux comme la drogue et le vol de bétail ont été criminalisés, sans que cela n'ait un réel effet. Au-delà des batailles conjoncturelles, il appelle à mettre en place une structure de veille permanente, pour une lutte "sans répit" contre ce phénomène. Pour le maire de Thiès Ouest, Alioune Sow, "seul le peuple peut régler le problème", en "restant debout en tant que croyant". "La question n'est pas de criminaliser ou pas", a-t-il dit, invitant les parents musulmans à prendre leurs responsabilités, en retirant tout simplement leurs enfants de l'école publique, pour les "daara", si les autorités s'entêtent à introduire des programmes contraires à leurs croyances. "Nous sommes avec nos frères musulmans dans cette lutte", a dit pour sa part, Jean-Louis Sagna, au nom des jeunes chrétiens. "L'église, a-t-il dit, ne veut pas d'une union entre un homme et une femme ne souhaitant pas avoir d'enfant, à plus forte raison entre deux personnes de même sexe".

Dans une déclaration finale en 11 points, le collectif a demandé le vote d'une loi criminalisant la pratique de l'homosexualité, le retrait d'autorisation à toute association qui la promeut. Le collectif réclame aussi l'abrogation du mot "genre" de l'appellation du ministère en charge des affaires sociales et de tous les documents administratifs. Aux syndicats d'enseignants, il est demandé de refuser de participer à tout séminaire sur l'homosexualité. And Samm Jikko yi demande aux doyens des quartiers à former des commissions populaires pour surveiller, en collaboration avec les forces de l'ordre, les "réunions secrètes" visant à recruter des jeunes dans l'homosexualité. Il est demandé aux parents de contrôler les leçons et les mœurs transmises à leurs enfants à l'école. Le Collectif souhaite que leurs signatures soient transmises aux Nations unies pour leur notifier le rejet de l'homosexualité par le peuple sénégalais.