Sénégal: Sédhiou - Jeunes et religieux en ligne de front, la criminalisation de la pratique exigée !

A l'appel de l'association «And Samm Jikko-yi» et «Sédhiou dit Non à l'homosexualité», une foule nombreuse a répondu à la longue marche pacifique organisée samedi dernier 22 mai contre la montée en puissance dans la région de Sédhiou de l'homosexualité et autres pratiques de lesbiennes, bisexués, transsexuels, gay. Les religieux étaient nombreux à prendre part à cette journée de mobilisation, sous la houlette de l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou, El Hadji Boubacar Dramé. Les manifestants exigent que ces pratiques soient criminalisées car contraires aux bonnes mœurs de la société sénégalaise, soutiennent-ils avec force.

C'est une foule immense qui a déferlé, le samedi après-midi, dans les rues de la capitale du Pakao pour dénoncer, avec véhémence, la montée en puissance de l'homosexualité dans la région de Sédhiou et, par-delà, dans tout le pays. L'initiative porte les empreintes de l'association «And Samm Jikkoyi» et «Sédhiou dit non à l'homosexualité».

El Hadji Mbacké Badji dit Fallou Pakao, l'un des principaux organisateurs de cette marche pacifique, est très amer en parlant de cette pratique. «Nous, populations de la région de Sédhiou, fustigeons ces pratiques de l'homosexualité, de lesbiennes, de gay et autres antivaleurs qui polluent notre société. Nous disons non et allons continuer à nous battre, par toutes les voies légales, contre ces pratiques barbares», dit-il. Et Mamadou Lamine Souané alias MLS de poursuivre en relevant que «Sédhiou ne mérite pas d'avoir des gens et des antivaleurs de ce genre. Ici, c'est une terre d'érudits et d'hommes de valeurs, de référence qui ont promu des valeurs religieuses et de bonnes mœurs. Donc, nous n'allons pas cautionner la promotion de telles choses dans la région de Sédhiou».

ACTE CONTRE-NATURE A CRIMINALISER, SELON LES RELIGIEUX !

Au nom de tous les imams et guides religieux de la région de Sédhiou, Cheikh Ousmane Cissé, imam ratib de la grande mosquée AMA de Sédhiou, fustige ces pratiques. «Nous protestons vigoureusement contre toutes ces pratiques antivaleurs et humaines en cours. Il s'agit de l'homosexualité, de bisexués, de lesbiennes, transsexuels et de gay qui sont des pratiques bannies et condamnées par toutes les religions révélées. Ces pratiques déviantes sont maudites par Allahu Soubhanahou Wata'Allah (Dieu le Tout Puissant)», martèle-t-il.

Ces religieux demandent que ces pratiques d'homosexualité soient criminalisées. «Nous demandons à l'Etat, nous les imams, chefs religieux et Ulémas, que ces pratiques soient criminalisées, au même titre que des actes contre-nature et délictueux qui font l'objet de condamnation au Sénégal et ailleurs».

En ligne de front contre cette explosion de la pratique de l'homosexualité dans la région de Sédhiou, l'imam ratib de la grande mosquée, El Hadji Boubacar Dramé, a crié et décrié en invoquant le nom d'Allah «Soubhanahou Wata'Allah», avant de fondre en larme.

A relever que cette marche s'est ébranlée du rond-point de la poste pour s'estomper au terrain de handball, en passant par le marché central et le rond-point Julescounda. Sans heurt et sous l'encadrement de la Police.