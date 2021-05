Sénégal: Bambey / Marche de protestation des populations de Gatte - L'implantation de l'agropole centre dans les champs de cultures, source de la colère

Les populations de Gatte, Séo, Nguithie et Tableau Ngourane ont battu le macadam avanthier dimanche. Elles s'opposent, avec la dernière énergie, au projet de mise en place d'un module régional de l'agropole centre sur une superficie de plus de 60 hectares au niveau de leurs champs de culture.

Serigne Faye, le porte-parole des marcheurs, explique : «quand on veut implanter une usine sur plus de 65 hectares au niveau de nos terres, cela pose problème. Il y a le lycée, le CEM ; nous avons des problèmes d'accès à l'habitation. Une fois qu'on installe cet agropole centre, où allons-nous habiter ? Nous avons dans le village de Gatte plus de 500 demandes de parcelles à usage d'habitation, déposées il y a de cela 5 ans, que la commune refuse d'attribuer car nous sommes plus de 15000 habitants. La plupart des paysans de Gatte partent au Saloum ou à Thieppe pendant l'hivernage pour pouvoir cultiver. On se demande même si le lycée ne sera pas délocalisé, une fois cet agropole installé».

Et il poursuit : «cette unité industrielle ne sera jamais installée dans nos terres de cultures ; sinon ils vont passer sur nos cadavres pour le faire». Ces marcheurs ont décidé de mettre le prix de leur vie. Abdou Ndiaye, conseiller municipal à Ndangalma, embouche la même trompette. «On devrait privilégier le dialogue avant la création de ce projet. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens pour nous opposer. Toute autorité qui continue de persister risque de perdre la vie. Nous ne voulions pas aller trop loin, mais les autorités nous ont poussé à faire recours aux pratiques traditionnels», met-il en garde, sous la conduite de leur «saltigué» Ibou Dieng.

Ce dernier, présent à la marche, se veut clair. «Nous allons vous accompagner à refuser un tel projet. Toute personne qui tenterait de délimiter la zone ne sera plus», conclut le «saltigué» Ibou Dieng. Pour rappel, les marcheurs ont quitté le village de Gatte pour Séo, avant de terminer leur marche à Tableau Ngourane.

NDIAME DIENG, SECRETAIRE MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NDANGALMA : «Nous avons la délibération de 15 hectares pour l'implantation du modèle... »

Le Secrétaire municipal de la commune de Ndangalma, Ndiamé Dieng, réagissant aux griefs des populations déclare que la délibération porte sur 15 hectares et non sur les 65 évoqués. «Il y a une désinformation totale qui stipule qu'il y a une délibération de 65 hectares, alors que nous avons la délibération de 15 hectares pour l'implantation du modèle régional de l'agropole centre. Ce sont ces gens-là qui disent que c'est une longueur de 500 m sur une largeur de 300 m. Parmi eux, personne ne peut vous montrer les limites de l'agropole. Malheureusement, il y a des gens qui continuent de véhiculer des informations selon lesquelles le projet est venu jusqu'au lycée, jusqu'au CEM, jusqu'à Gatte et Tableau Ngourane. Ce qui est totalement faux. Le site n'est pas encore délimité», précise-t-il.

Selon lui, ce n'est pas la mairie qui pilote le projet, mais c'est un projet de l'Etat du Sénégal qui va générer environ 20.000 emplois. Qui plus est, a-t-il dit, «La commune de Ndangalma, à elle seule, ne peut pas satisfaire les 20.000 emplois. Ce projet intéresse tout le département de Bambey, toute la région de Diourbel et tout le pays ».