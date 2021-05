Sénégal: Course à la mairie de Dakar - Pape Mahawa Diouf «promet» à Barth la grosse artillerie

La mouvance présidentielle ne lésinera pas sur les moyens pour gagner la ville de Dakar et surtout la commune de Mermoz Sacré Cœur, lors des élections locales du 23 janvier 2022. La promesse est du coordonnateur de la cellule de communication de la mouvance présidentielle, Pape Mahawa Diouf, qui, à l'émission "Jury du dimanche" de la radio Iradio du dimanche 23 mai dernier, s'en est pris au maire Barthélémy Dias.

La déclaration de candidature du maire de Mermoz Sacré cœur, Barthélémy Dias, à la mairie de la ville de Dakar, pour les élections locales du 23 janvier 2022, a eu le mérite de réveiller le camp du pouvoir en place. Et c'est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt), Pape Mahawa Diouf qui est monté au créneau pour porter la réplique.

Invité à l'émission "Jury du dimanche" du dimanche 23 mai dernier, M. Diouf, non moins coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar (Bby) promet l'enfer au maire de la coalition "Taxawu Ndakaar", lors de ces joutes. Pour ce faire, il annonce la grosse artillerie pour lui faire mordre la poussière à cette élection aux enjeux multiples. Il avertit, à cet effet, que «nous allons le (Barthélémy Dias) trouver sur son terrain. Nous irons déjà dans son quartier à Mermoz qu'il n'est pas supposé gagner. Tout ce que nous n'avons jamais mis, nous le mettrons, en ressources, en stratégies politiques, en combat et en détermination. Nous lui ferons face et lui montrerons que le Sénégal et en particulier Dakar ne se nomme pas Dias».

Le membre de la Task force de la mouvance présidentielle s'en est, par ailleurs, pris au maire de Mermoz Sacré Cœur, à qui il reproche un style «arrogant». «Nous pensons que nos challengers ont trop vite parlé. Ils vont se rendre compte qu'ils vont déchanter, en particulier Barthélémy Dias qui est très bavard. Il parle beaucoup. Barthélémy Dias doit être rappelé à l'ordre sur son style trop agressif, de mon point de vue. Il peut être beaucoup plus courtois», a-t-il déclaré, non sans montrer ce qui lui gène sur la démarche de l'allié de Khalifa Sall. Pour lui, c'est son «caractère personnel, un peu prétentieux et arrogant dans le style», tout en rappelant que «le Sénégal a une réputation d'être une démocratie sereine».

L'équation Khalifa Sall et la coalition "Taxawu Ndakaar", qui contrôle la ville de Dakar, depuis 2009, ne semble pas faire peur à Pape Mahawa Diouf. Ou du moins, M. Diouf indique que «nous (mouvance présidentielle) sommes une coalition qui est très forte, parce qu'elle a des mécanismes de concertation qui lui permettent d'être résiliente dans des situations où il faut avoir des bons choix. Et nous allons y arriver». Cela, tout en précisant qu'il est normal qu'il y ait choc des ambitions au sein de leur coalition, à cause des enjeux de la capitale. Il rassure, toutefois, que leur candidat sera trouvé «dans un processus de consultation».