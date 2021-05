Afrique: Quart de finale Coupe CAF - Jaraaf - Coton Club de Garoua 2-1 - Terminus pour les «vert et blanc»

Terminus ! Le Jaraaf ne verra pas le dernier carré de la Coupe CAF. Battus à l'aller par le Coton Club de Garoua (1-0), les " Vert et Blanc " ont réussi à s'imposer ce dimanche 23 mai, au stade Lat-Dior, sur la marque de 2 à 1. Un résultat insuffisant pour faire le bonheur du représentant sénégalais. Si ce ne sont des regrets d'une équipe qui a vendangé de nombreuses occasions de buts.

L 'aventure du Jaraaf en compétition africaine s'est arrêtée ce dimanche en quarts de finale de Coupe CAF. Battus 1-0 à l'aller, les " Verts et Blanc " n'avaient qu'un petit but à remonter ce dimanche 23 mai, au stade Lat-Dior, face au Coton sport de Garoua et s'offrir le chemin du carré d'as africain. Mais les visiteurs Camerounais ne leur ont pas facilité la tâche. Les visiteurs ont surpris le Jaraaf dès la 21e minute suite à une perte de balle de Rémi Bocandé. La punition a été immédiate.

La contre-attaque rapidement menée par les visiteurs se conclut par une frappe tendue de Sibiru Sanou et hors de portée du gardien Pape Seydou Ndiaye. Les « Vert et Blanc » ne tardent pas à reprendre les choses en main. Ils mettent la pression sur le camp adverse et égalisent à la 32 e minute grâce à une frappe de Albert Lamane Diéne.

A la 41e minute, les hommes de Cheikh Guèye se montrent dominateurs. Mais ils restent peu efficaces dans la zone de vérité adverse. Au retour des vestiaires, le Jaraaf concrétise sa domination grâce à Pape Abdou Ndiaye qui marque le 2e but à la 55e minute. Un avantage que le Jaraaf se devait de conforter avec un autre but qui n'était rien d'autre que celui de la délivrance. Mais ce troisième but salvateur ne sera pas au rendez-vous malgré les nombreuses occasions franches qui seront créées.

L'entrée de Youssou Paye à la place de Ousmane Mbengue (57e) redonne un peu d'élan en attaque. Mais les joueurs du Jaraaf ne se montrent pas assez efficaces devant les nettes occasions qui vont se présenter. Comme sur ce but d'Albert Sambou finalement refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu du moins très contestable (67e).

Mais aussi sur ce penalty manifeste non accordé par l'arbitre malien suite à une faute commise sur Abdou Ndiaye. Rentré à la place de Bouly Sambou, sorti sur blessure (81e), Ousmane Sagna rate sa tête qui aurait pu faire mouche (84e)

Le Jaraaf peut bien nourrir des regrets après cette kyrielle d'occasions manquées. Mais surtout d'avoir encaissé ce but qui compte double et qui envoie les Contonculteurs en quart de finale.