Gabon: Woleu-Ntem - L'ONG Femme Lève-toi à Oyem et à Bitam

La délégation du Réseau Femme lève-toi ( ReFLeT) a séjourné durant plusieurs jours dans la province du Woleu-Ntem-Ntem, au Nord du Gabon. L'objectif visé par Nathalie Zemo, épouse Afoua et son équipe, est d'impulser la dynamique chez les femmes. Après Mouila, Lebamba(Ngounié), le tour est revenu à Bitam et Oyem dans le Septentrion pour entretenir les populations sur " Le renforcement du leadership et l'engagement politique de la femme au Gabon" et surtout, rappeler la nécessité des activités génératrices de revenus (AGR).

Le Réseau Femme lève-toi ( ReFLeT), conduite par sa présidente Nathalie Zemo, épouse Afoua, poursuit sa caravane dans le septentrion. Ladite caravane vise à promouvoir la femme, en réveillant en elle, les potentialités qui sont les siennes. Le thème retenu par le Réseau est : "Le renforcement du leadership et de l'engagement politique de la femme au Gabon".

Comme à Mouila et Lebamba, dans la province de la Ngounié, les caravanières ont été bien reçues par les autorités du Woleu-Ntem ,en tête desquelles, le Gouverneur, Jules Djeki, qui affirme qu'il ne manquera pas de militer en faveur de l'œuvre louable d'éducation que le Réseau Femme lève-toi porte. Il les encourage d'ailleurs à ne pas oublier de mettre l'accent sur les jeunes.

L'hospitalité dans la commune d'Oyem était au rendez-vous. Le Réseau Femme lève-toi a reçu les clés de la ville des mains du premier Magistrat de la cité, Christian Abessolo Mengue. "Un maire très sensible à la cause de la femme et de la jeune fille" lance une caravanier. Les autorités locales de la cité oyémoise ont appelé les femmes à prendre leur destin en main.

A Bitam, comme à Oyem, l'on pouvait constater la même ferveur. L'accueil était aussi chaleureux et les échanges très riches, profitables pour les personnes venues pour être édifiées sur les objectifs de la caravane nationale pour "le renforcement du leadership et de l'engagement politique des femmes au Gabon". La caravane s'est achevée par la visite de l'orphelinat "Cri de l'enfant", de Mme Georgette Angué. Femme leader, femme de cœur notoirement reconnue pour son engagement social dans la ville d'Oyem. Le Réseau Femme Lève-toi a tenu à saluer sa grandeur d'esprit, son humanisme.

Après l'Estuaire, la Ngounié et le Woleu-Ntem , le Réseau Femme Lève-toi va poser ses valises dans la province de l'Ogooué-Ivindo.