Maroc: Roca lance son 10ème concours international de design "jumpthegap"

Casablanca — Le Groupe Roca a annoncé, mardi, le lancement de la 10ème édition de son concours international de design, "jumpthegap", invitant les talents les plus brillants de l'architecture et du design à proposer des solutions créatives pour l'espace de la salle de bain.

"Après 9 éditions mondiales avec plus de 26.000 participants de 150 pays, jumpthegap, revient, invitant les talents les plus brillants de l'architecture et du design à proposer des solutions créatives pour l'espace de la salle de bain. Cette 10ème édition marque une nouvelle étape dans le développement du concours international de design de Roca, motivé par les défis cruciaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'individus et en tant que société", indique l'entreprise dans un communiqué.

À partir de 2021 et à l'avenir, "jumpthegap" mettra au défi les architectes et les designers du monde entier afin de créer des solutions pour l'espace de la salle de bain qui répondent et font progresser les objectifs définis par le Programme de Développement Durable des Nations Unies pour l'horizon 2030, souligne le communiqué, notant que l'édition spéciale de l'année dernière consacrée aux nouvelles réalités du Covid-19 fait suite à une évolution plus conceptuelle et futuriste.

"Le concept de 'futur' a changé", a déclaré Marc Viardot, Directeur Marketing et Design de Roca Group, cité par le communiqué, ajoutant qu'il y a de nouveaux défis posés par la pandémie, tandis que d'autres sont d'une importance croissante et vitale, comme la préservation de la planète, le soutien de sa diversité ou la lutte contre les inégalités.

"Jumpthegap a évolué pour répondre plus directement à ces problèmes, à la recherche d'idées techniquement réalisables, qui apportent une valeur ajoutée à l'innovation et montrent la diversité, la durabilité, l'intemporalité et l'adaptabilité - des valeurs qui ont toujours fait partie de l'ADN de Roca", a soutenu M. Viardot.

Le concours, qui est organisé en collaboration avec le centre de design BcD Barcelona, est désormais divisé en quatre nouvelles catégories. Il s'agit de "Bien être & Santé", des designs qui offrent de nouveaux niveaux de confort et de tranquillité d'esprit pour les utilisateurs et les clients, favorisant l'équilibre et l'harmonie et de "Design Neutre", qui sont des projets qui abordent de manière ingénieuse et significative la diversité corporelle et le large éventail de capacités affichées par les êtres humains, facilitant une vie indépendante grâce à de nouvelles fonctionnalités d'aide personnelle créatives.

Il est également question de "Eau & Énergie", portant sur des projets qui favorisent une utilisation intelligente et consciente des ressources planétaires et "Crise & Urgence", sur des conceptions qui abordent un contexte de crise et d'urgence permanente à l'aide de matériaux et de technologies flexibles, réalisables et reproductibles.

Les projets seront évalués par un jury de professionnels renommés dirigé par l'architecte japonais et lauréat du prix Pritzker 2014 Shigeru Ban (président du jury). Ce jury comprend également Somi Kim, Directrice Senior, Solutions de soins de santé chez Johnson & Johnson (J&J) Design, Paul Priestman, Designer, Président de PriestmanGoode, Andrea Trimarchi et Simone Farresin, fondateurs du studio de design Formafantasma.

Le jury comprend aussi Deborah Seward, Directrice du Centre régional d'information des Nations Unies en Belgique, Mariana Amatullo, Présidente de l'Association Internationale Cumulus des universités et collèges d'art, de design et de médias, Isabel Roig, Directrice Éxécutive du centre de design BcD Barcelona et Présidente des World Design Weeks et Marc Viardot, Directeur Marketing et Design de Roca Group.

Dates clés et prix

Les participants sont invités à soumettre leurs créations sur "www.jumpthegap.net" entre le 3 mai et le 3 juin, individuellement ou par groupes de deux. Après une présélection par des représentants du Roca Design Center et du Roca Global Innovation Hub, le jury examinera ensuite les candidatures en deux tours, du 16 au 27 juin et du 28 juin au 4 juillet.

Selon le communiqué, les gagnants seront dévoilés lors d'une cérémonie virtuelle le 6 juillet, au cours de laquelle 13 prix seront décernés au total. Quatre prix de 2000 euros pour le gagnant de chaque catégorie, huit prix de 500 euros pour le 1er et le 2ème finaliste de chaque catégorie et un grand prix de 5.000 euros pour le projet "Best of the Best", sélectionné parmi les quatre lauréats.

La 10ème édition de jumpthegap, cependant, ne se terminera pas à la cérémonie de remise des prix, tient à souligner le communiqué, relevant qu'elle se poursuivra jusqu'en 2022 avec une série de tables rondes et de débats publics qui exploreront des solutions innovantes pour un avenir plus durable, et au cours desquelles les finalistes et lauréats de cette année auront la possibilité de discuter de leurs projets révolutionnaires.