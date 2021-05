Congo-Kinshasa: CICOS - Kinshasa accueille les acteurs clés du programme GMES & Africa

Un atelier régional conjoint réunissant la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos) et l'Agence gabonaise d'étude et d'observation spatiale (AGEOS) se tiendra du 26 au 28 mai, à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), sous l'égide de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale.

L'atelier qui a pour thème « Synergie d'actions en Afrique centrale pour une gestion durable des ressources naturelles à travers les données d'observation de la terre », s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme continental GMES & Africa qui est une initiative conjointe entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA), sous la gestion de la Commission de l'UA à travers le Département des ressources humaines science et technologie.

Le programme GMES & Africa vise à promouvoir le développement des capacités et des ressources institutionnelles, humaines et techniques pour l'accès à l'utilisation de services essentiels issus des données d'Observation de la terre comme une base opérationnelle pour le développement durable en Afrique.

La Cicos et l'AGEOS qui sont à la tête des deux consortiums en Afrique centrale, pour la mise en œuvre de ce programme, développent deux thématiques portant respectivement sur « la Gestion de l'eau et des ressources naturelles » et le « Suivi et Evaluation de forêts d'Afrique centrale ».

Cet atelier régional est l'occasion pour les deux institutions et leurs partenaires d'échanger et partager des informations et leurs expériences respectives sur les services et produits fournis et/ou en cours d'élaboration relativement à leurs différentes thématiques. Il s'agira également de prendre connaissance des attentes de la CEEAC en rapport avec sa politique régionale sur les ressources naturelles, en vue d'une meilleure capitalisation des résultats issus de ces deux actions thématiques.

Spécifiquement, l'atelier vise à présenter les résultats du programme GMES & Africa en Afrique centrale ; identifier les synergies d'actions possibles entre les deux consortiums ; adopter le planning de suivi et de capitalisation des résultats par la CEEAC.

Environ soixante participants sont attendus à cet atelier qui se déroulera suivant une démarche participative autour des communications et des échanges en plénière et en travaux de groupes. Un espace d'exposition, où les différents partenaires et utilisateurs pourront exposer leurs produits et services, sera aménagé. Une visite des stands d'exposition sera organisée pour démonter les applications pratiques de l'Observation de la terre sur le terrain.