Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les cadres de la Likouala engagés à accompagner le gouvernement

Réunis le week-end dernier à l'occasion de la réception des trois ministres originaires de leur département, nommés récemment par le président de la République, les ressortissants de la Likouala à Brazzaville ont non seulement honoré les promus, mais aussi remercié Denis Sassou N'Guesso pour cette marque de confiance.

« Que le président de la République trouve ici l'expression de reconnaissance de la Likouala tout entière pour la marque de confiance qu'il fait aux nôtres. Nous tenons à réitérer ce jour notre engagement à soutenir sans faille le président Denis Sassou N'Guesso dans ses actions salvatrices pour le Congo », ont-ils réaffirmé dans une déclaration rendue publique par le député de Bouanela, Hyppolyte Seko.

En effet, trois fils de la Likouala siègent actuellement au gouvernement Anatole Collinet Makosso. Il s'agit notamment du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Georges Mbaka, du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo. Des trois, seuls Georges Mbaka est nouveau. « Messieurs les ministres, au regard de l'immensité des tâches qui vous incombent et de nombreux défis à relever dans l'accomplissement du projet de société : Ensemble, poursuivons la marche vers le développement, les filles et fils de la Likouala ne ménageront aucun effort pour vous accompagner dans vos tâches respectives si besoin il y a », a conclu la déclaration.

S'exprimant au nom des trois promus, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a traduit leur fierté d'être fils de la Likouala. Selon lui, ce rassemblement leur rappelle l'esprit de la solidarité des Likoualiens et les interpelle pour qu'ils puissent maintenir la flamme allumée au lendemain des indépendances par leurs aînés. « Certes, nous avons bénéficié de la confiance du président de la République, mais certainement nous ne sommes pas les plus intelligents. Nous ne sommes pas peut-être ceux qui ont la meilleure moralité, mais des cadres engagés, travailleurs et qui se sont toujours distingués par le travail. C'est pourquoi, je demande aux filles et fils de la Likouala d'exceller dans le travail pour toujours attirer positivement l'attention des décideurs politiques », a-t-il exhorté, précisant que leurs portes sont ouvertes pour recevoir des suggestions.

Les attentes des ressortissants de la Likouala

Hilley Kamara, député suppléant de la deuxième circonscription d'Impfondo : « Nous réaffirmons notre soutien, notre adhésion à l'endroit du président Denis Sassou N'Guesso. La rencontre d'aujourd'hui est aussi l'occasion pour nous Likoualiens de semer de nouvelles bases, de voir comment ensemble nous pouvons redémarrer, la main dans la main, afin de développer le département de la Likouala qui nous est cher. Nous devons être une force de proposition pour eux... »

Conseiller municipal de Brazzaville, Yvon Adelard Bonda est également originaire de la Likouala : « En tant que fils de la Likouala, je crois que c'est un motif de fierté parce que nous avons aujourd'hui nos trois aînés qui représentent pas seulement la Likouala mais le Congo. Nous pensons qu'ils doivent apporter un plus dans ce que le président de la République fait aujourd'hui, et faire en sorte que l'on puisse accomplir son programme de société. Je suis très fier du choix du président de la République sur ces trois ministres. »

Jean Ignace Tendelet : « Nous avons demandé à nos frères de travailler pour la République, pour le bien-être de tous les Congolais. Nous attendons d'eux des résultats, cela veut dire que pour avoir de bons résultats ils doivent s'entourer des cadres compétents, des cadres qui ont une probité morale, des cadres qui doivent leur permettre de lutter contre les antivaleurs. Le cadre de la Likouala est généralement un travailleur, c'est un exemple dans la probité morale, dans une rigueur ».