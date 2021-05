Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Le consortium des entreprises Egaad veut investir en RDC

Le secteur de l'Aménagement du territoire en RDC attire des investisseurs. Pour preuve, le consortium des entreprises Egaad appartenant au milliardaire Égyptien Naguib Sawiris a exprimé ce besoin, le 24 mai,au cours d'une séance de travail avec le ministre d'Etat, ministre de l 'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo.

Selon le directeur général du consortium des entreprises d'Egaad, Réda Boulos entend investir en République démocratique du Congo (RDC) dans la construction des bâtiments et dans l'urbanisation du pays. « Nous sommes venus d'abord féliciter le ministre d'Etat et ensuite lui exprimer l'intérêt que nous avons pour l'investissement en RDC. Nous voulons également investir dans la construction comme les habitations, les hôtels et les bâtiments pour bureau et nous essayons de voir pour un plan urbanistique pour le pays et aussi voir dans quelle mesure aider les investisseurs égyptiens qui veulent venir investir en RDC», a-t-il dit.

Tout en saluant l'esprit d'ouverture, le dynamisme et le professionnalisme du ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Reda Boulos s'est dit optimiste quant à la matérialisation de cet ambitieux projet. « Nous sommes très optimistes par rapport à ces échanges et nous avons beaucoup d'espoir. J'étais séduit et très heureux de rencontrer le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, c'est un honneur et un plaisir. Je salue sa jeunesse, son dynamisme, son professionnalisme et sa compréhension », a-t-il signifié. Pour mémoire, le milliardaire Égyptien Naguib Sawiris, qui a investi dans le domaine des télécoms, mines et dans l'industrie aurifère en Afrique, est un partenaire de taille de la RDC dans plusieurs projets, notamment la fibre optique, le projet ville Kitoko et la construction des ports et barrages hydroélectriques.