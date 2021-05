Congo-Kinshasa: Eruption volcanique du Nyirangongo - Les premiers secours s'organisent

Conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris toutes les dispositions pour apporter, en appui aux efforts de la province du Nord-Kivu, un soutien en faveur des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo.

C'est dans ce cadre qu'une visite des sinistrés et des déplacés a été effectuée le 25 mai, notamment à Buhene, l'un des villages affectés du territoire de Nyiragongo. Le gouvernement réitère sa recommandation ferme à la population de Goma, celle de faire preuve de vigilance et de rester à l'écoute des autorités locales. Le bilan provisoire s'est alourdi. En quelques heures, il est passé de quinze à trente et un décès dont la majorité est composée de personnes calcinées par la lave et asphyxiées par la fumée gazeuse. Environ vingt corps ont été remis à leurs familles respectives pour enterrement. Les autres n'ont pas encore été identifiés. Les services de protection civile au Nord-Kivu poursuivent la centralisation de toutes les informations sur le terrain. En attendant, la population est invitée à rester en alerte maximale pour suivre les consignes des autorités provinciales et d'éviter à marcher sur les laves qui dégagent, à certains endroits, une fumée épaisse, une forte chaleur et du feu.

Par ailleurs, les mouvements sismiques de terre sont encore permanents. A plusieurs endroits, ces tremblements ont causé des fissures au courant de la journée. Face à cette situation, les autorités provinciales ne cessent d'inviter les populations habitant la zone rouge de ne pas regagner leurs maisons et de respecter scrupuleusement les instructions du Plan d'évacuation.

La riposte humanitaire et sanitaire s'organise

Dès que le chef de l'État a été saisi de l'éruption, des instructions ont été données pour qu'une délégation gouvernementale fasse une descente à Goma où elle est arrivée aux premières heures de la journée du 24 mai. Cette délégation gouvernementale effectue une mission de solidarité envers la population de Goma et d'évaluation de la situation en vue d'une riposte humanitaire, sanitaire et sécuritaire adaptée.

Font partie de cette mission les ministres chargés de la Solidarité humanitaire, de la Santé publique, de la Recherche scientifique, de l'Intégration régionale, de l'Industrie, de l'Agriculture et celui de l'Enseignement supérieur et universitaire. Aussitôt arrivés, ces membres du gouvernement ont pris part à une réunion de crise avec les autorités provinciales élargie aux responsables de l'Observatoire volcanologique de Goma et des Services de la protection civile du Nord-Kivu.

Dans ce cadre, la situation globale a été passée en revue et le dispositif conjoint d'intervention décliné en cinq axes principaux dont la poursuite de la surveillance du volcan ; l'évaluation de la situation dans les voies d'évacuation vers les zones d'évacuation ; l'évaluation de la situation humanitaire ; le maintien de l'ordre et de la sécurité par la Police nationale et les Fardc. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts et de la situation sur le terrain, la délégation gouvernementale conduite par le gouverneur militaire, Constant Ndima, a visité la route reliant Goma à Kibati endommagée à suite de la coulée de lave. C'est un tronçon d'environ 1700 m de cette route d'intérêt économique qui est couvert de lave empêchant la circulation des personnes et des biens.

Sur place, des dispositions sont déjà prises pour que les travaux soient amorcés dans les prochaines heures afin de rétablir la fluidité du trafic. Cette visite s'est poursuivie au siège de l'Observatoire volcanologique de Goma (OVG) où le ministre de la Recherche scientifique a eu un entretien avec les agents et cadres. Il les a encouragés à fournir toutes les informations utiles permettant aux autorités d'organiser la prise en charge de la catastrophe. Le ministre José Mpanda Kabangu a annoncé au personnel de l'OVG la mise à disposition des arriérés de leurs primes mensuelles et des frais de fonctionnement. Les matériels vétustes ou endommagés seront progressivement remplacés, l'objectif étant d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'OVG.