Congo-Brazzaville: Changement climatique - La République du Congo adopte sa contribution déterminée

Après quelques jours d'échanges, les participants à l'atelier national de validation de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) révisée de la République du Congo l'ont adoptée.

La cérémonie de clôture présidée par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a été marquée par la lecture du communiqué final. En effet, cinq groupes de travail ont été mis en place suivant les thématiques ci-après : groupe 1, Diagnostic de l'existant et méthodologie d'élaboration de la CDN révisée ; groupe 2 : Adaptation ; groupe 3 : Atténuation ; groupe 4 : Financement ; groupe 5 : Genre et dispositif institutionnel. Les cinq groupes ont produit chacun un rapport détaillé des travaux sur les contributions et les remarques de forme et de fond. Ces cinq rapports ont été adoptés avec amendements par les participants.

Clôturant l'atelier, Arlette Soudan-Nonault a remercié les participants qui ont donné à la République du Congo les documents validés de sa CDN. Cette version révisée sera soumise au Conseil des ministres, puis au secrétariat exécutif de la convention cadres des Nations unies sur les changements climatiques, avant la COP 26, prévue en novembre 2021 à Glasgow en Ecosse, a annoncé la ministre.

En outre, elle a indiqué que le niveau d'ambition de la République du Congo a été rehaussé au double plan qualitatif et quantitatif, notamment par : l'intégration du secteur forêt qui n'était pas comptabilisé dans les émissions et les absorptions de la CDN de 2015 ; la prise en compte de tous les autres secteurs émetteurs de gaz à effet de serre couverts par la Troisième communication nationale ; l'organisation des ateliers départementaux avec l'ensemble des parties prenantes ; la couverture de l'ensemble du pays ; les arrangements institutionnels ; la prise en compte de la dimension genre ; la prise en compte des ODD ; la prise en compte du scénario inconditionnel basé sur les appuis propres au pays. « Je suis heureuse de noter que la CDN révisée de 2021 est modélisée sur le scénario de base ou Busines as Usual, le scénario conditionnel ou conditionné, basé sur les appuis extérieurs tant en matière de financement qu'en matière de technologie, et le scénario inconditionnel ou non conditionné, basé sur les apports propres du pays », a-t-elle déclaré.

Par cette validation, les parties prenantes nationales prennent l'engagement de poursuivre la marche dans la promotion du développement durable et la lutte contre les changements climatiques, et cela, conformément au programme de société de Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'État « Poursuivons ensemble la marche », a-t-elle poursuivi.

Enfin, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a saisi cette occasion pour remercier une fois de plus le Programme des Nations unies pour le développement, qui en collaboration avec ses partenaires, a apporté l'appui financier nécessaire à la mise en œuvre de ce processus de révision de la CDN de la République du Congo.