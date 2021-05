Congo-Brazzaville: Force publique - La protection des droits humains en période de lutte contre la Covid-19

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a organisé du 21 au 22 mai à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un séminaire sur la protection des droits humains en période de lutte contre la covid-19.

L'objectif était de mettre à la disposition des officiers généraux et supérieurs de la force publique les rudiments nécessaires afin de leur permettre d'accomplir la complexe et difficile mission qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens de toute la communauté sur toute l'étendue du territoire national.

Dans son mot d'usage, le président de la CNDH, Valère Gabriel Eteka-Yemet, a souligné que ce séminaire était une interpellation. « Pourtant, a-t-il poursuivi, l'Etat à qui sont opposables les droits de l'homme a, en même temps, l'obligation de les promouvoir et de les protéger ».

Selon lui, la CNDH et la force publique sont des organes de l'Etat, et que chacun dans son rôle bien déterminé et bien précis : la CNDH assumant celui de contrainte par la loi et la force publique jouant le rôle de répression quand la loi et l'ordre public sont enfreints.

De son côté, le représentant résident du PNUD au Congo, Maleye Diop, a fait savoir que la pandémie de covid-19 met à rude épreuve les gouvernements du monde dans la recherche des solutions pour y mettre fin. Il a interpellé les acteurs chargés de la protection des droits de l'homme au sein de la communauté nationale, la force publique, le personnel judiciaire, les élus, la société civile, les autorités administratives, centrales et locales.

Il a également signifié que la force publique est parfois à l'origine des faits d'atteinte aux droits des citoyens et elle a la responsabilité de faire respecter les mesures édictées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie.

« ...Nous sommes conscients du danger auquel les éléments de la force publique sont exposés au quotidien, car leur tâche n'est pas aussi facile », a-t-il dit.