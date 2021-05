Congo-Brazzaville: Entreprenariat - « Schekinahevent » entend promouvoir l'autonomisation des femmes congolaises

Basée aux Etats-Unis depuis deux ans, la société « Schekinahevent » s'implantera au Congo d'ici juillet, en vue de booster la gent féminine dans divers domaines.

Selon Chancelle Vialle Moubouli, fondatrice de ladite firme, « Schekinahevent » offrira des formations gratuites dans plusieurs disciplines, à savoir la décoration, le design, le conseil matrimonial et vestimentaire. En effet, l'objectif de cette entreprise est au cœur des enjeux de la promotion du genre. « Nous souhaitons avant tout former les femmes et jeunes filles dans le but de permettre à celles-ci de prendre leur destinée en main et d'être financièrement autonomes », a-t-elle déclaré, signifiant que l'idée est de booster le potentiel des femmes et jeunes filles et susciter chez ces dernières un intérêt pour l'auto-emploi afin d'accroître le taux de participation de la gent féminine à l'entrepreneuriat. « Les différentes formations que nous allons proposer permettront la création d'un cadre d'échanges et de discussions en vue d'aider les femmes et filles congolaises désireuses d'entreprendre à se lancer dans ce secteur », a fait savoir la CEO de « Schekinahevent ».

Pour l'instant, Brazzaville et Pointe-Noire seront les premières villes concernées par les offres de formation de Schekinahevent. Toutefois, ses formations vont s'étendre dans d'autres départements du Congo.

Il sied de noter qu'au Congo l'autonomisation des femmes est une réalité. Les femmes congolaises sont volontaires, déterminées et dynamiques. Elles jouent un rôle primordial dans la croissance du pays. Leurs fonctions, aussi diverses soient-elles, les placent au centre des défis économiques, sociaux et politiques que doit encore relever le Congo.